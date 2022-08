Újra pénzt termel a Lufthansa

Csakhogy a csillagok állása most éppen nem kedvez az Alitalia-utód német kézbe adásának.

Az olasz választási kampány témájává vált a nemzeti légitársaság megmentése.

A Lufthansa az olasz Aponte család tulajdonában lévő MSC hajózási társasággal együtt már befutónak számított a felvásárlásban. Most azonban az ügyvezető kormány azt követeli, hogy ne csak az MSC-Lufthansa, hanem a Certares alapkezelő társaság, valamint az Air France és a Delta Airlines konzorciuma is nyújtsa be újra az ajánlatát. A jobboldali Olaszország Fivérei párt, amely a felmérések szerint vezet, és a szeptemberi parlamenti választásokon a kormány legfőbb erejévé válhat, a Faz.net közleménye szerint azt üzente: emlékeztetjük a Lufthansa vezetőit, hogy nem a Német Birodalom uralma alatt állunk.

Borítókép: A debreceni repülőtéren indulásra vár a német fuvarozó gépe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)