Erősíti franchise-hálózatát a Spar

A hazai élelmiszer-kereskedelem az utóbbi néhány évben ismét a kis alapterületű kényelmi bolthálózatokról szól, a napi bevásárlásokat a háztartások rendszerint az ilyen üzletekben intézik. A fogyasztói szemléletváltás egyik oka, hogy a háztartások többször vásárolnak kisebb kosárértéket, szemben a 15-20 évvel ezelőtti heti egyszeri nagybevásárlás helyett. Többek között ez, illetve a Spar-partnerprogram elmúlt tízéves sikerei miatt tűzte ki a Spar Magyarország Kft. stratégiai célként, hogy mind több helyen a kisebb településeken is elérhetővé váljon a cég által kínált magas minőség – mondta lapunknak Heiszler Gabriella ügyvezető igazgató.

Kiemelte, a bővülési tervekhez a saját üzlethálózat mellett egyre nagyobb mértékben támaszkodhatnak a franchise-partnereikre, akiknek egységei immár az ország 114 pontján találhatók meg. (A Spar-partnerprogram egy olyan franchise-rendszer, amelybe családi vállalkozások, befektetők szállhatnak be, átvéve a kereskedelmi lánc kínálta szakértelmet, tudásbázist és a felkínált technikákat.)

A cégvezető felidézte, hogy a Spar-partnerprogram keretében az első vállalkozó szellemű tag éppen tíz éve nyitotta meg az üzletét Móron.

A franchise -hálózat már az első esztendőkben intenzíven növekedett, az utóbbi időszakban pedig a kiskereskedelmi vállalat meghatározó lábává vált, hiszen nemcsak a családi vállalkozások látnak benne üzleti potenciált, de a lakosság körében is népszerűvé váltak a kényelmi termékek, illetve a magas minőségű kiszolgálás.

Heiszler Gabriella ismertette, hogy az elmúlt három évben stabil, 20 százalék körüli fejlődés volt megfigyelhető, és mára a teljes magyarországi Spar-hálózat forgalmának 10 százalékát bonyolítja a franchise-rendszer, ami példaértékű a nemzetközi trendeket figyelembe véve.

Hozzá kell tenni, a Spar ma már a második legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi lánc, üzlethálózatának gerince a szupermarket, ám a kényelmi boltok mellett több 3000 négyzetméter feletti hipermarketet is működtet.

Az elmúlt tíz évben összesen 242 üzlet csatlakozott a franchise-programhoz: ezek közül 36 Spar-partner, 69 Spar market, 86 OMV-Spar Express, 51 pedig Lukoil-Despar üzletként fut.

A hálózat napjainkban már több mint háromezer munkavállalónak biztosít megélhetést, azt pedig a kategória szerinti bontás is nyomatékosította, hogy továbbra is nagy jelentőségű értékesítési pontok a töltőállomások.

A programhoz tartozó üzletek összárbevétele évről évre emelkedik, tavaly már meghaladta a 82 milliárd forintot. Heiszler Gabriella erős alapként tekint arra, hogy a Spar-partnerprogramhoz évente átlagosan 23 új üzlet csatlakozik.

A vállalat olyan, elsősorban családi vállalkozásokkal keresi az üzleti kapcsolatot, amelyek azon túl, hogy részt vesznek a cégük mindennapi életében, többéves kereskedelmi, kiskereskedői tapasztalattal és stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek. Emellett az is előnyt jelenthet, ha valaki rendelkezik akár kiskereskedelemben, akár más területen – vendéglátásban – franchise-működési tapasztalattal.

A kereskedelmi lánc több mint 16 ezer elérhető napi fogyasztási cikket biztosít a partnerek széles áruválasztékához. Ez azért fontos, mert a franchise-partnerek ezen kínálatból állíthatják össze az üzleteik kínálatát a vásárlóközönség igényeihez passzítva. Ezen termékek között saját márkás termékek, a Regnum húsüzemek készítményei, valamint kényelmi termékek is megtalálhatóak. Az ügyvezető igazgató lapunknak rámutatott: a folyamatosan megújuló, vásárlói igényekhez igazított szortimenten túl központi logisztikai szolgáltatások és a kor elvárásainak megfelelő informatikai rendszer segíti a hálózat működését. Nemcsak az induláskor, hanem később a mindennapi működésben is sokat nyomhat a latban, hogy a partnereket dedikált értékesítési tanácsadó és külön friss termékekkel foglalkozó tanácsadó is segíti az operatív teendők során. Ráadásul évente átfogó zöldség-gyümölcs-, pék- és húsáruoktatást is tartanak a franchise-rendszer résztvevői számára.

A tartalom mellett a keret is megújul a partnerprogramban – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A csatlakozó üzletek külsőleg és belső kialakításukat tekintve is átalakulnak. A modernizáció során megújul a homlokzat, az eladótér, és új gépparkot kapnak ezek az áruházak.

A Spar számára fontos célként kitűzött fenntarthatóság a legkisebb üzletekben is megjelenik: az üzlethelyiségeket energiatakarékos berendezésekkel, modern hűtő-fűtő és világítástechnikával szerelik fel. Heiszler Gabriella úgy összegzett: az elmúlt tíz év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a helyi igényekre szabott választék, a helyi termelők termékeinek szélesebb megjelenítése, valamint az üzlet tulajdonosa és a Spar között tapasztalható közvetlen kapcsolat miatt a csatlakozott üzletek forgalma rövid idő alatt megnőtt.

Borítókép: Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország ügyvezető igazgatója (Fotó: Földi D. Attila)