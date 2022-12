Idén nem szórjuk két kézzel a pénzt

Bármilyen ünnepről legyen is szó, nagyon elenyésző azon családok száma, akik semmilyen alkalomból, soha nem ajándékoznak (4-5 százalék). A nők nagyobb arányban, közel 80 százalékban nyilatkoztak úgy, hogy szoktak ajándékozni a családjukban, mint a férfiak, akiknél ez csupán 70 százalék volt. Utóbbiaknál ugyanakkor többször előfordul, hogy csak különleges alkalmakkor lepik meg szeretteiket.

A válaszadók háromnegyede gondolja úgy, hogy idén is fog ajándékozni, további 12 százalék pedig úgy, hogy fog, de csak a gyerekeknek. A lakosság mindössze kilenc százaléka biztos abban, hogy nem kerül ajándék a fa alá, további 15 százalékuk pedig még nem döntötte el.

Fenntarthatósági szempontok az ajándékoknál

Az nem vitás, hogy az idei év várhatóan szegényesebb lesz ajándékozás szempontjából. A megkérdezettek több mint fele nyilatkozott úgy, hogy kevesebbet költ idén ajándékra, mint szeretne, ebből a nők közel 60 százalékot, a férfiak 48 százalékot tesznek ki.

A felmérés szerint a lakosság 67 százaléka harmincezer forintnál is kevesebbet költ ajándékokra, ebből a kistelepülésen élők és az alacsonyabb végzettségűek az átlagnál is jóval kevesebbet, tízezer forint alatti összeget tudnak erre a célra szánni.

A diplomások közel negyede 30–50 ezer, másik negyede még többet, 50–100 ezer forint között tervez költeni. Akik nem ajándékoznak, ott az a családi megegyezés, hogy az együttlét a fontosabb, nem az ajándék (56 százalék), de jelentős azok aránya is, akik anyagi okokat jelöltek meg az ajándékozás elhagyására (40 százalék). Megjelennek ugyanakkor a fenntarthatósági szempontok is, a nem ajándékozó válaszadók negyede nem akar újabb tárgyakat halmozni.

Személyes dolgokat szeretünk adni és kapni is

Szerencsére még mindig jobban számít nekünk az ünnepek meghittsége, mint az ajándék, és annak értéke. Saját kezűleg kevesen készítenek ajándékot (négy százalék), viszont jól ismerik azokat, akiknek kedveskedni szeretnének, és igyekeznek azt választani, amire igazán vágynak (38 százalék). Az idősebbeknél még magasabb ez az arány (46 százalék).

Emellett sokan praktikussági szempontokat helyeznek előtérbe, és többnyire olyan tárgyat szeretnek venni, amire a másiknak szüksége van (36 százalék). Ezt a választ az átlagnál jóval magasabb, 44 százalékos arányban a 20–29 éves korosztályban jelölték meg.

Az emberek hozzávetőleg fele a személyes dolgoknak, apróságoknak örül a legjobban, a nők 55 százalékos, míg a férfiak 42 százalékos arányban. A fiatalabbak a személyes ajándékok mellett kifejezetten szeretik a meglepetéseket is, akkor is, ha az esetleg olyan, amire nincs is szükségük.

A középkorúak praktikusabb gondolkozásúak: inkább szeretik megbeszélni, mi legyen az ajándék. A válaszadók ötöde kimondottan szereti, ha konyhai, háztartási eszközöket kap, ez a válasz a 20–29 éves korosztályban volt a legnépszerűbb.

Még mindig szeretünk személyesen vásárolni

Az ajándékok keresgélése tekintetében egyértelműen az online böngészés van előtérben. A férfiak és a középkorúak az átlagot meghaladó mértékben jelezték, hogy nem csak online választanak, de úgy is rendelik meg a termékeket. Nem elhanyagolható ugyanakkor a személyes beszerzés sem: a válaszadók közel egynegyede továbbra is szeret körülnézni, és az üzletekben, nagyobb bevásárlóközpontokban beszerezni az ajándékokat.

A MediaMarkt felkérésére az Opinio Institute közvélemény-kutató cég által végzett reprezentatív kutatás telefonos applikáció segítségével, több 1000 ember bevonásával készült a 15–59 éves magyar lakosság körében, november utolsó hetében.

