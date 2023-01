Nagy a baj a francia cégeknél

Egyre nagyobb bajban vannak a francia pékségek és éttermek, az ugrásszerűen megnőtt energiaárak miatt szinte kivétel nélkül mindenki drasztikus lépésekre kényszerül. Van, aki kénytelen elbocsátani a dolgozóit, mert nem tudja a bérüket kigazdálkodni, de egyre többen vannak azok is, akiknek be kell zárnia az üzletét, olyan mértékben megnőtt a rezsiköltség. Az ország nyugati részében található Morbihan megye Rieux nevű településén élő és dolgozó egyik péknek az eddigi 1800 eurós havi villanyszámlája 13 ezer euróra ugrott. Ha ezt a költséget rendezi, akkor sem a beszállítóit, sem az alkalmazottait nem fogja tudni megfizetni. Az illető úgy véli, hogy ha nem történik változás, akkor pékségek tucatjai zárhatnak majd be és munka nélkül maradnak a dolgozók – ismertette a V4NA Nemzetközi Hírügynökség.

Korántsem a fent említett pékség az egyetlen, amely rendkívül nehéz helyzetbe került a megemelkedett energiaárak miatt. Egy párizsi étterem villanyszámlája az eddigi 1500 euró helyett több mint 19 ezer euróra nőtt.

Az étterem vezetője mindenhol megpróbál lefaragni a költségein: ha nincsenek vendégek, lekapcsolja a világítást, a terasz pedig nem üzemel. A férfi jelezte: bár a kormány 2023 februárjától úgy kívánja segíteni a tíz főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, kétmillió eurónál kisebb éves árbevételű társaságokat, hogy 15 százalékban maximálja a gáz- és villanyár növekedését, a decemberre vonatkozó, több mint 19 ezres számlát még akkor sem tudná kifizetni, ha megfeleznék az összegét, mert még a tízezer euró is rengeteg pénz.