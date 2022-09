A francia pékek szerint elszállhat a bagett és más pékáru ára

Év eleje óta a liszt húsz-harminc százalékkal, az élesztő pedig 25 százalékkal drágult, ráadásul az áram- és az energiaárak is az egekben vannak, hívta fel a figyelmet a V4NA megkeresésére a Francia Pékségek és Péksütemények Országos Szövetsége (CNBPF). Dominique Anract, a szövetség elnöke szerint a helyzetet egy időzített bombához lehet leginkább hasonlítani, mert a nyersanyagok további drágulása várható, ami az év végére komoly problémákat jelenthet.

Anract még augusztus elején úgy nyilatkozott, hogy év eleje óta már több mint húsz százalékkal drágult a kenyér. Jean-Yves Boullier, a 2021-ben a Párizs környéki Ile-de-France régió legjobbjának választott pékmestere elmondta a France Info nevű lapnak, hogy mindent megtesznek a vevők terheinek enyhítése érdekében, még a haszonkulcsukat is csökkentették.

A V4NA megkeresésére a CNBPF megerősítette, hogy a franciák által gyakran fogyasztott bagett ára az ukrán háború, a szélsőséges időjárás és az infláció miatt folyamatosan növekszik. Hozzátették, hogy az Insee francia közvélemény-kutató adatai szerint a drágulás bár egy év alatt igen jelentős volt, de további áremelkedés is várható.

Dominique Anract kiemelte, hogy mindez a drágulás nem arányos az ágazatban dolgozókra nehezedő terhekkel. Egyes péksütemények esetében, ahol például vajat is kell használni, még ennél is jelentősebb az áremelkedés, mivel a vaj ára hetven százalékkal emelkedett, és a franciák vízkeresztkor fogyasztott lepényéhez szükséges mandula és cukor is jelentősen megdrágult.

A szakember szerint olyan, eddig nem tapasztalt áremelkedésekről van szó, amelyek közül nem tudnak a pékek mindent áthárítani a vásárlókra. Különösen a gabona és a tej drágulása okoz gondot a szakma dolgozóinak, de leginkább az elszállt energiaárak miatt aggódnak.

A CNBPF elnöke a V4NA kérdésére megerősítette, hogy az orosz–ukrán háború kitörése és a búza, valamint a repce árában bekövetkező árrobbanás ezelőtt nem látott helyzetet teremtett, a búza tonnája ugyanis 180-ról 430 euróra ugrott. Annak ellenére, hogy Franciaországban annyi búza terem, hogy az elegendő a belső felhasználásra, sőt még exportra is jut, az ország mégis ki van téve a búza világpiaci árnövekedésének és a hatásainak.

Borítókép:Bagettek egy párizsi pékségben (Fotó:Europress/AFP)