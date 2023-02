Bajban Nagy-Britannia energiaipara

Megvan a kockázata annak is, hogy az elmaradó beruházásoknak máshol találnak helyet a cégek. Ebből a szempontból most vonzóbbnak tűnik az Egyesült Államok és Ázsia is.

Az amerikai inflációcsökkentő törvény például máris fejlesztési áradatot indított el azoknál a vállalatoknál, amelyek a zöldenergia-projektek hatalmas támogatásaiból és adókedvezményeiből részesülnek. Ha az RWE német székhelyén úgy döntenek, hogy átcsoportosítanak néhány részleget, akkor az Egyesült Királyság egy nagyon fontos energetikai vállalatot veszíthet el.

Nem az RWE az első, amely megkongatta a vészharangot. Öt energetikai szakmai szövetség ebben a hónapban levélben fordult a pénzügyminiszterhez. Ebben aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy nincs világos kormányzati terv a zöld gazdasági növekedés megvalósítására.

A Shell például nemrég közölte, hogy felülvizsgálja az Egyesült Királyságban tervezett 25 milliárd fontos beruházásait.

Anders Opedal, a norvég Equinor olaj- és gázipari vállalat vezérigazgatója a The Telegraph című napilapnak azt mondta, hogy a kormányoknak ösztönözniük kellene a jövőbeni beruházásokat. A stabil adófeltételek ugyanis a legjobb befektetési környezetet biztosítják. Sir Iain Duncan Smith, a Konzervatív Párt egykori vezetője is arra figyelmeztetett, hogy nem szabad többletadót kivetni arra, ami már most is a valaha volt legmagasabb adóalap.

– Láttunk már vállalkozásokat elköltözni az Egyesült Királyságból, és nem rúghatunk még egyet beléjük, amikor éppen kisétálnak az ajtón – mondta az egykori pártvezér, aki szerint a kormánynak most már el kell kezdenie a vállalkozások és a magánszemélyek adójának csökkentését. Ellenkező esetben szinte semmilyen innovációt nem fognak látni az Egyesült Királyságban.

Borítókép: Tengeri szélerőművek Északkelet-Anglia partjainál (Fotó: Europress/AFP)