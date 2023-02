Rekordszinten a fizetésképtelen cégek száma Nagy-Britanniában

Az elmúlt 14 évben nem voltak akkora bajban a brit cégek, mint most. Angliában és Walesben 2022-ben mintegy húszezer vállalat vált fizetésképtelenné, ami azt jelenti, hogy a csőd szélén állnak. A kormányzati adatok szerint ez a legmagasabb szám 2009 óta. Christina Fitzgerald, egy szakmai szervezet vezetője szerint a számokat két évig elnyomó kormányzati támogatás megszűnése után „2022 volt az az év, amikor a fizetésképtelenség gátja átszakadt”.

Samantha Keen, egy másik szakértő szerint rengeteg vállalat most érzi először az ellátási láncra nehezedő nyomás, az infláció és a magas energiaárak „trilemmáját”, vagyis azt a lehetetlen helyzetet, amelyben mind a három tényezőt egyszerre kellene kiküszöbölni. „Ez a stressz most mélyül és a gazdaság minden ágazatára átterjed, mivel a csökkenő bizalom hatással van a beruházási döntésekre, a szerződésmegújításokra és a hitelekre” – jelentette ki a szakember. A számadatokból egyébként az is kiderült, hogy az önkéntes felszámolást választó cégek száma elérte a legmagasabb szintet a nyilvántartások 1960-as kezdete óta.

A fizetésképtelenségek száma az év utolsó három hónapjában együttesen csaknem hatezer volt, ez volt az a negyedév, amikor a legtöbb vezető belátta, hogy nem tudja tovább fenntartani a cégét, mivel az infláció, az emelkedő hitelköltségek és a megélhetési válság fokozódott.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a legtöbb iparágban több cég vált fizetésképtelenné, mint 2021-ben – ami rámutat a vállalkozások előtt álló kihívások sokaságára.

A szakemberek szerint bár a kisebb vállalkozások – amelyek általában kevesebb erőforrással rendelkeznek – sokkal nagyobb mértékben ki vannak téve a válságnak, 2022 utolsó negyedévében már egyre több közepes és nagyobb vállalat is feltűnt a fizetésképtelenséget jegyző cégek listáján.

Egy felmérés szerint a vállalkozások a legpesszimistábbak a gazdasággal kapcsolatban a nagy recesszió mélypontja óta, az adóemelések, a növekvő árak és a gyenge növekedési kilátások közepette. Az Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) könyvelőszervezet szerint az Egyesült Királyságban a vállalatok krónikus munkaerőhiánnyal küzdenek, miközben sokan egyre nehezebben vesznek fel hitelt. Azok közül pedig, akik a koronavírus-járvány alatt kedvezményes hitelt vettek fel, sokan most nem tudják rendesen törleszteni az adósságot.

A problémák miatt az üzleti bizalom 2009 óta a legalacsonyabb szinten van és a legsúlyosabban az építőipari cégek, a kiskereskedők és a gyártók érintettek, közölte a könyvelőszervezet.

Suren Thiru, az ICAEW gazdasági igazgatója szerint a társasági adó hat százalékpontos emelése és a kormány által nyújtott kevesebb energiatámogatás azt jelenti, hogy sok vállalat szakadék szélére került, mivel a fogyasztók meghúzzák a nadrágszíjat és a gazdaság lassul, így a bevételeik is megcsappannak. „A vállalkozások 2023-at pénzügyileg nagyon gyenge ponton kezdik” – tette hozzá, majd megjegyezte azt is, hogy a kormány nem foglalkozott a beruházásokkal, és a termelékenységgel kapcsolatos régóta fennálló kérdésekkel és problémákkal, amelyek a gazdaság újbóli növekedését szolgálnák.

Egy külön jelentés pedig arra figyelmeztetett, hogy a szabályozó hatóságok lassú és kiszámíthatatlan döntései rontják Nagy-Britannia versenyképességét a globális színtéren.

