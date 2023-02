Nagy István: Nepperek veszélyeztetik a magyar gabonakereskedelmet

Nem áthalad az országon, hanem itt ragad az ukrán gabona, ami leállította a belpiaci gabonakereskedelmet és letörte az árakat. A piacon megjelentek a nepperek is, az általuk behozott kétes eredetű gabona pedig élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent, amitől meg kell védeni a magyar fogyasztókat – jelentette ki Nagy István a Mediaworks központi szerkesztőségének adott interjúban. Az agrárminiszter szerint a szolidaritási folyosó létrejöttét a jó szándék vezérelte, de nem töltötte be a szerepét, hanem olyan csatornaként működik, amelyen keresztül „Magyarországra és a környező országokba ömlik az olcsó ukrán gabona, amely nem megy tovább”.

Nagy extraprofit forog a rendszerben

– jegyezte meg Nagy István, utalva rá, hogy akár féláron lehet hozzájutni a kétes eredetű gabonához.

Nagy István hangsúlyozta,

mivel Brüsszel ismét halogatja a támogatást, a hazai gazdákat csak a magyar kormány fogja megvédeni.

– Ezért rendeltem el a múlt héten minden, Ukrajnából érkező mezőgazdasági termék szigorú vizsgálatát – hangsúlyozta a tárcavezető, jelezve, hogy ez azokat a tételeket érinti, amelyek magyarországi beszállításra érkeznek. Ezeket nagyon szigorú növényegészségügyi és élelmiszer-biztonsági ellenőrzésnek vetik alá.

A miniszter kifejtette: a szigorú ellenőrzésekre azért van szükség, mert Ukrajnában olyan növényvédő szerek alkalmazása is engedélyezett, amelyeket az unió már rég kivont a forgalomból. Emellett az esetleges GMO-tartalmat is ki kell szűrni, és az időjárási körülmények miatt Ukrajnában is jelen lehet az aflatoxin méreganyag. Nagy István hozzátette, a lakossági kételyek eloszlatása érdekében nemcsak a most határon átjövő készleteket ellenőrzik, hanem azokat is, amelyeket már használnak a pékségek.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: Havran Zoltán)