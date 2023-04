Egyre több pékség zár be Németországban

A 2022-es év végén valamivel több mint 9600 pékséget tartottak számon az úgynevezett kézműves-nyilvántartásban – közölte a német közmédia. Ez mintegy 3,6 százalékkal kevesebb, mint az előző évben. Összehasonlításként: 2014-ben még mintegy 12 600 pékség működött Németországban, csaknem háromezerrel több, mint jelenleg.

Tavaly 780 pékség eltűnt a piacról, míg ugyanebben az időszakban mindössze 422 új vállalkozás alakult.

A német pékszövetség elnöke szerint bár jó hír, hogy elsősorban a fiatalok tervezik a saját kezükbe venni a sorsukat, és kezdenek új vállalkozásba, a fojtogató indulási és fenntartási költségek azonban hamar lerombolják a lelkesedést, és a lehetőségeket is szűkítik. Nemcsak az energiaköltségek, hanem a nyersanyagárak is drámai módon megnehezítik a pékségek dolgát. „A Német Sütőipari Szakmák Központi Szövetsége ebben a hónapban ismét a bürokrácia csökkentésére szólított fel. A vállalkozásokkal folytatott megbeszéléseken egyre gyakrabban halljuk, hogy az elmúlt években kialakult bürokratikus terhek nyomasztók, és ezt a szereplők már nem tartják elfogadhatónak” – idézi a német közmédia a szövetség elnökét.

A pékek azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi bürokratikus terhek mintegy harminc százalékkal csökkenjenek, mert csak így tudnak gazdaságosan működni. Enélkül egyre több pékség fog eltűnni a piacról, de az egész kézművesszakmát tekintve is hasonló veszély fenyeget Németországban. Hans Wucherer pék arra panaszkodott, hogy olyan dokumentumok tömegét kell kezelnie minden egyes nap, amelyeket soha senki nem néz meg. „Nem azért lettem pék, hogy űrlapokat és papírokat töltsek ki, hanem azért, hogy kreatívan dolgozzak. Ez nagyon elkeserítő” – mondta a közmédiának a férfi, aki évi negyvenezer euróra becsüli azt az összeget, amitől elesik a bürokrácia miatt.

Az Egyesült Királyságban is súlyos problémákkal küszködnek a kiskereskedők, idén év elején és tavaly év végén naponta csaknem ötven üzlet zárt be, mert a tulajdonosok nem tudták tartani a lépést az egyre emelkedő fenntartási költségekkel.

A Centre for Retail Research adatai szerint tavaly az Egyesült Királyságban több mint 17 ezer üzlet kényszerült végleg bezárni. Ez a szám majdnem ötven százalékkal magasabb, mint 2021-ben. A bezárások 32 százalékát követte fizetésképtelenségi eljárás, vagyis ennyi cég ment csődbe. A fennmaradó hányad esetében a nagyobb kereskedők úgy döntöttek, hogy költségcsökkentés céljából bezárnak néhány üzletet. Ez a tendencia várhatóan idén is folytatódik, a Centre for Retail Research arra számít, hogy 2023 decemberének végéig akár további 18 ezer üzlet is bezárhat.

Borítókép: A pékek azt szeretnék elérni, hogy a jelenlegi bürokratikus terhek mintegy harminc százalékkal csökkenjenek (Fotó: Europress/AFP)