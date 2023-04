Gyors megoldást várnak a termelők az ukrán gabona ügyében

Bár az idő egyre jobban sürget, egyelőre nem sikerült hathatós megoldást találnia az Európai Bizottságnak (EB) az ukrán gabonadömping miatt kialakult helyzetre – írta a VG.hu. Hazánk – több más érintett tagállam mellett – nemrég importtilalmat vezetett be számos, Ukrajnából érkező mezőgazdasági termékre, az intézkedés jelenleg nem törvényes az Európai Unióban. Jó hír ugyanakkor, hogy az Európai Bizottság korábban már elismerte, hogy a helyzet súlyossága miatt szükség volt a tagállamok döntésére és keresi a megoldásokat arra, hogy az intézkedést uniós szinten is legalizálni lehessen.

Az idő ugyanakkor sürget. Cseh Tibor, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (Magosz) főtitkára a lapnak azt mondta, bár most még hűvös az időjárás, június végén várhatóan így is megkezdődik a betakarítás. Az ukrán gabona okozta problémát addig meg kell oldani.

A szakember szerint a legfontosabb, hogy a beragadt tételeket minél előbb értékesíteni lehessen. Ez nem könnyű feladat, hiszen a hagyományos exportpiacainkon – Olaszországban, Romániában és Spanyolországban – is ott van az ukrán gabona, az észak-afrikai térségekben pedig a volt gyarmattartó országok, köztük Franciaország teríti jó áron a terményeket.

Ezzel szemben a magyar mezőgazdaság fuldoklik az ukrán gabona nyomása alatt. A szolidaritási folyosók megnyitása óta eltelt időben csak búzából annyi érkezett a háború sújtotta országból, ami megfelel a teljes hazai összetermés felének. Holott az elmúlt években alig volt ukrán búza vagy kukorica a magyar piacon.

A raktárak kiürítésének egy módja már körvonalazódni látszik. A tavalyi rossz termés miatt jelentős mennyiségű toxinos kukorica van a magtárakban. Ezektől a tételektől pedig minél előbb meg kellene szabadulniuk a gazdáknak.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint már folynak a tárgyalások az Agrárminisztérium és a bioetanol gyártók között arról, hogy milyen feltételek mellett és milyen áron tudják a gazdáktól felvásárolni az érintett tételeket. A szakember szerint vélhetően állami támogatásra is szükség lesz ahhoz, hogy a gazdák meg tudjanak szabadulni a rossz minőségű terménytől.

– A legfontosabb az, hogy a toxinos kukorica ne keveredjen az idei terméssel, hiszen az rontaná a magyar kukorica hitelét a piacon – emelte ki Petőházi Tamás.

A visegrádi országok agrárkamarái, továbbá a bolgár, a horvát, az észt, a litván és a román gazdálkodói szervezetek eközben felhívást intéztek az Európai Bizottsághoz, határozottan kérve az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek miatti tarthatatlan helyzet sürgős kezelését. A V4-es agrárkamarák vezetői szerint a vámtarifákat és kvótákat a lehető leghamarabb vissza kell vezetni, szükség esetén akár uniós kompenzációs segítséget adva az ukrán gazdálkodóknak.

A lap cikke idézi Nagy István agrárminisztert is, aki szerint jó irány, hogy az EB elismerte, hogy a helyzet súlyossága miatt lépniük kellett az érintett tagországoknak, bár az importtilalmat legalizáló uniós megoldás nem született meg.

A tárcavezető rámutatott: több ponton is további egyeztetésekre van szükség. A határmenti tagállamok az unió által felajánlott agrártermékek listáját bővíteni szeretnék, többek közt a tojásnak és a méznek is be kellene kerülnie az uniós szintű import tilalomba. A másik fontos kérdés a határidőre vonatkozik, hazánk azon az állásponton van, hogy az intézkedést december végéig fenn kell tartani.

