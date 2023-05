Fennakadások nélkül zajlik az agrártámogatások igénylése

Az új közös agrárpolitika szabályrendszerének jelentős változása ellenére rendben halad az egységes kérelmek benyújtása. Az Agrárminisztériumtól (AM) megtudtuk: az intenzív, széles körű tájékoztató kampány elérte a célját, amit az is tükröz, hogy a gazdálkodók, az őket segítő falugazdászok és szaktanácsadók ütemezetten nyújtják be a kérelmeket.

A Magyar Államkincstár adatai szerint május 16-ig majdnem 76 ezer kérelmet adtak be, további húszezret pedig még nem véglegesítettek. A beadott kérelmek csaknem 1,1 millió hektárt érintenek, ami mellett további mintegy kétmillió hektárra vonatkozóan a kérelmezési folyamat is megkezdődött.

Ez a szám időarányosan nem marad el a korábbi években tapasztalttól, az AM szerint az igénylések beérkezésének üteme az elmúlt évek mintázatát követi, így várhatóan most is az utolsó napokban fog megnőni a benyújtott kérelmek száma. A minisztérium közölte azt is, hogy informatikai fennakadásról eddig nem érkeztek jelzések, a befogadórendszer képes az igényeket kiszolgálni.

A termelők az elmúlt hónapokban már megismerhették a főbb változásokat, az agrártárca, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közös tájékoztató kiadványai, oktatóvideói, valamint a Magyar Államkincstár (MÁK) közleményei is támpontot nyújtanak. Emellett természetesen a falugazdászok is segítik a kérelmek benyújtását.

Az előzetes számok alapján május 16. éjfélig a falugazdászok közreműködésével összesen 59 922 kérelem került be a rendszerbe. Ez az országosan beadott dokumentumok 79 százalékát jelenti.

Az agrárkamarától kapott tájékoztatás szerint a kérelmek beadásában nem tapasztalható jelentősebb elmaradás a korábbi évekhez viszonyítva. Ez köszönhető annak is, hogy a kérelembeadó felület stabilan működik, továbbá a beadások során felmerülő kérdésekre a NAK, a MÁK, az AM és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakértői igyekeznek a lehető leghamarabb megválaszolni a rendelkezésre álló információs csatornákon keresztül. A köztestület ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a jelentősen megváltozott előírás- és feltételrendszerek, továbbá az egyes jogcímekhez kapcsolódó specifikus előírások a gazdálkodók részéről is nagyobb odafigyelést igényelnek.

– Azok, akik figyelemmel követték a híradásokat, fórumokon vettek részt, tájékozódtak a NAK portálján, ők előre tudtak tervezni, és így felkészültebbek. Az igénylésüket is rövidebb idő alatt lehet kitölteni és beadni – mutatott rá lapunknak küldött válaszában az agrárkamara.

A kamara szakembereinek tapasztalatai szerint a többletvállalások választásnál a legfőbb szempont, hogy az adott termelő milyen gazdálkodási gyakorlatokat alkalmazott már a korábbi években, illetve gazdasága szerkezetét hogyan tudja kialakítani annak érdekében, hogy az újonnan bevezetett összetettebb és bonyolultabb feltételrendszereknek megfeleljenek. A másik fontos szempont, hogy az alaptámogatáson felül vállalt kötelezettségeket – amelyekért többlettámogatást igényelnek – minél egyszerűbben tudják megvalósítani. A NAK felhívta a figyelmet arra is, hogy a kérelmek benyújtására több időt kell szánni az idén, mivel több olyan változás is van a rendszerben, amely a területek minél pontosabb behatárolását és azonosítását szolgálja.

Az új szabályokra való tekintettel az agrártárca ebben az esztendőben több héttel meghosszabbította a kérelmek szankciómentes beadásának időszakát. A benyújtásra június 9-ig van lehetőségük a gazdáknak.

Ezt köve­tően kezdődnek meg az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzések. Az ellenőrzéseknél az idén új elemet is bevezetnek, ez az úgynevezett területi monitoringrendszer, amelynek célja műholdas adatokra támaszkodva vizsgálni és értékelni a mezőgazdasági gyakorlatokat és tevékenységeket.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Mirkó István)