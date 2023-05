Folyékonyból szilárd, de ugyanúgy habzik

A rendszeresen más és más fogyasztási cikkeket próbának alávető Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) – nemzetközi együttműködésben – most néhány szilárd sampont tesztelt, hogy kiderüljön, valóban igazak-e ezek az állítások. Mint közölték, ez alkalommal a teszt eredményeit ingyenesen elérhetővé tették az érdeklődők számára. Az egyesület által összeállított értékelő elemzésben összesen 11 szilárd samponról találhatunk részletes információkat. A márkák a következők: Yves Rocher, Lamazuna, L’Occitane, Nature Box, Love Beauty and Planet, Lush, Garnier, Foamie, Klorane, N.A.E. és Corine de Farme.

Az anyagból eltávolították a vizet

Egyes, egyébként kiváló termékekben vannak olyan összetevők, amelyek a gyerekeknek allergiát okozhatnak Fotó: Shutterstock

A szilárd samponok környezetbarát alternatívái a folyékony samponoknak. Összetételük hasonló a folyékony samponhoz, amelyből azonban a vizet eltávolították. Különböző tenzidekből (olyan vegyi anyagok, amelyeknél a molekula két, térben elkülönülő részből áll: az egyik része vízben oldódik, a molekula másik része olajban), olajokból, parfümökből és színezékekből állnak. Ugyanúgy habzanak, mint folyékony rokonaik.

Használatukkal ugyanakkor a fogyasztónak nem kell megvásárolnia a rengeteg műanyag csomagolóanyagot, hiszen ezeket papírba csomagolják. Utazáshoz is praktikus, egészen biztos, hogy nem ömlik ki véletlenül a bőröndben a ruháinkra.

Fontos, hogy a szilárd sampont ne keverjük össze a samponszappannal vagy hajszappannal. Ez utóbbiak – ahogy a szappanok általában – lúgos kémhatásúak. A fejbőr alapvetően enyhén savas kémhatású, ezért a szappanos hajmosás után ecetes vagy citromsavas öblítést ajánlott végezni a fejbőr savas kémhatásának visszaállítására. A szilárd samponok esetében erre nincs szükség.

A hajápolás a legfontosabb

A tesztelés során legnagyobb súllyal a hajápolási szempontokat vették figyelembe a tudatos vásárlók kutatói. A munkát 22 önkéntes végezte három héten keresztül. Ők véleményezték, hogy a termék mennyire esik kézre, habzik-e, mennyire gyorsan fogy, könnyen öblíthető-e, a fogyasztók kellőképpen tisztának érzik-e hajmosást követően a hajukat, fejbőrüket, illetve tapasztaltak-e bármilyen bőrreakciót a hajmosás során vagy után. Végül összességében arról is nyilatkoztak, hogy tapasztalataik alapján megvennék-e a sampont.

Ami még lényeges, és az összpontszámba nagyobb súllyal számított be, hogy mennyire kiadósak a tesztelt szilárd samponok – hívja fel a figyelmet a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Hiszen arról is szólnak a termékekhez kapcsolódó marketingüzenetek, hogy gazdaságosabb megoldás ilyet használni. Továbbá még a környezetre gyakorolt hatást és a kozmetikumok és kozmetikai csomagolások címkézésre vonatkozó előírásoknak való megfelelést is vizsgálták. Ám ezeket csak kisebb súllyal, 10-10 százalékban számították bele a végső értékelésbe.

Majd végezetül az összetevőket is górcső alá vették, bár ezek nem számítottak bele az értékelésbe. Viszont hasznos pluszinformációként szolgálhat, ha esetleg tudjuk magunkról, hogy érzékenyek vagyunk bizonyos összetevőkre. Például a Lush Jason And The Argan Oil a teszt során kiválóan szerepelt, viszont tartalmaz nátrium-lauril-szulfátot – figyelmeztetnek a teszt készítői. Ez egy nagyon hatékony felületaktív anyag, amelyet a zsíros szennyeződések eltávolítására használnak. A felnőttek számára általában ártalmatlan, s a teszt során sem okozott bőrirritációt az önkénteseknek. Viszont a gyerekeknek és a bőrproblémákkal küzdőknek kerülniük kell ezt az összetevőt. Az allergéneket is vizsgálták, így arról is pontosan tudunk tájékozódni a tesztből, hogy tartalmaz-e ilyesmit a kiszemelt termék.

Összességében elmondható, hogy a csomagolást nézve biztosan környezetkímélőbbnek a szilárd samponok a folyékony, műanyag flakonokba csomagolt samponokoz képest. Gazdaságosság tekintetében viszont már érdemes óvatosabbnak lenni. Van, amelyik igen gyorsan fogy, s nem olcsó az utánpótlás. Ráadásul becsapós lehet, hogy minden termék kiszerelése más, ezért nem elég csak az árat figyelnünk.

A terméktesztben minden termékre kiszámolták a 100 grammra vonatkozó egységárat, így ilyen szempontból is könnyebb az összehasonlítás, s végül a döntés. Ráadásul a Tudatos Vásárlók Egyesületének megújult terméktesztoldalán most könnyedén össze is tudjuk vetni a leginkább szimpatikus termékeket néhány gombnyomással.

Végül, de nem utolsósorban, a tesztelt termékek 100 grammra vonatkozó egységára 2400 és 8000 forint között mozog. Örök tanulság, hogy nem javasolt csak ár alapján választani, mert a legjobbra értékelt szilárd samponok között is találunk 7000, valamint 3000 forint egységáron elérhető termékeket.

Ugyanez elmondható a lista végéről is, ahol szintén találunk felső árkategóriás terméket. Akármennyit is szánunk tehát szilárd sampon vásárlására, mindenképpen érdemes utánajárnunk, hogy az egyes termékeknek melyek az erősségei és melyek a gyengeségei.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)