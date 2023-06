Arany és bitcoin: egzotikus befektetések reneszánsza

A mai állami tartalékrendszerekben továbbra is fontos szerepet játszik az arany. Bár a nemzeti fizetőeszközök mögül kikerült a nemesfém (ma a gazdaság teljesítménye határozza meg egy valuta értékét), mégis megmaradt a biztonsági szerepe. Leginkább a felmerülő válságok, pénzügyi krízisek idején kínál egy nemzeti fizetőeszköz számára biztosítékot – írta elemzésében az Oeconomus. Ugyanakkor az aranytartalékkal kapcsolatos kockázat az árfolyamában rejlik. Hosszú évekig akár nulla is lehet a hozama, mivel költséget jelent az aranytömbök tárolása. Ám az arany árfolyama a 2008-as válságot követően emelkedni kezdett, és ez még ma is tart.

A globális válságok során felértékelődött az arany mint menedék eszköz. 2002-höz képest hétszer magasabb jelenleg az arany világpiaci egységára.

Ma 2000 dollár körül alakul unciánként az árfolyama (ez az egység arany esetében kicsivel több mint 31 gramm), 2008-ban 1000 dollár alatt maradt, pedig már akkor is felhívták rá a figyelmet az elemzők. 2020-ban a kínálati oldal borult meg, a globális pandémia miatt jelentősen csökkent a termelés, a hiány növelte az árat. Most az orosz–ukrán konfliktus teremtette bizonytalanság és bizalmatlanság tartja magasan.

Magyarország jelentős aranytartalékkal nézett szembe a 2020-as évek nemzetközi válságaival, az arany nemzetközi árfolyamának 2020-at követő emelkedése pedig fel is értékelte az MNB aranytartalékát.

A rendszerváltozást követően az MNB aranytartaléka több lépcsőben 46 tonnáról 3,1 tonnára csökkent (1992), és a készlet egészen 2018-ig változatlan maradt. Az MNB hosszú távú nemzet- és gazdaságstratégiai szempontok alapján először 2018-ban döntött az aranytartalék jelentős növeléséről; 2018 októberében az aranytartalék szintje a korábbi állomány tízszeresére (3,1 tonnáról 31,5 tonnára) emelkedett, majd 2021-ben 94,5 tonnára nőtt. Magyarország ezzel a nemzetközi rangsorban a 38. helyet foglalja el az országok.

Meglepő módon az arany mellett újra feléledhet a kriptovaluta-piac, amelyet az elemzők idén már temettek. A legnagyobb értékű bitcoin a két évvel ezelőtti 50 ezer dolláros legmagasabb árfolyamához képet év elején 20 ezer dollárra esett, ám most ismét elérte a 30 ezer dolláros szintet.

Ez annak köszönhető, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési alapja, a BlackRock kereskedési engedélyt kért az egyik kriptovaluta-piacon. Ezzel klasszikus alap jelenik meg a szegmensben, amelyre a befektetők pénzforrásként tekintenek és gyorsan fel is verték az árakat. Kérdés persze, hogy a befektetési alap a sok kriptodeviza közül valóban a bitcoint szemelte-e ki. A piaci megjelenése ugyanakkor azt is jelenti, hogy ezt a befektetési területet még nem érdemes leírni, akár jó hozammal is kecsegtethet.