Jövőre közel ötszázmilliárdot fordít a kormány a nyugdíjasok extra juttatásaira

A következő esztendőben is tartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét a kormány

Lesz idén kiegészítés?

Az államtitkárt ezután az idei esztendőről is kérdeztük. Már csak azért is, mert a múlt héten arról jelentek meg hírek, hogy nem lesz idén évközi kiegészítő nyugdíjemelés, az állítást pedig Banai Péter Benőnek tulajdonították. – Sajnálattal vettem tudomásul, hogy egyesek véletlenül, vagy politikai motivációtól indíttatva félreértették mondanivalómat, amit ráadásul írásban közöltem – kezdte az államtitkár. Mindez ugyanakkor nem változtat a nyugdíjkiegészítés menetén, ezt ugyanis törvény szabja meg. A hatályos rendelkezések szerint, ha az infláció az augusztusi állás szerint túllépi az adott évi nyugdíjemelés mértékét, akkor novemberben – januárra visszamenőleg – kiegészítő emelést kell folyósítani. Ugyanakkor a kormány szükség szerint időközi nyugdíjemelést is végrehajthat. Erre legutóbb tavaly nyáron került sor.