Jövőre is kitart a családvédelem

A 2024-es költségvetés is visszatükrözi az idősek, nyugdíjasok megbecsülését. A következő évben a 13. havi nyugdíjra 449 milliárd forintot fordít a büdzsé. Ismert: a kormány 2021-től építette vissza a 13. havi nyugdíjat. A döntés a fokozatos visszaépítésről szólt, 2022-ben azonban a tervezett kétheti juttatás helyett a teljes havi összeget kapták meg a jogosultak. Azok is megkapták ezt, akiknek az ellátását a nyugdíjakkal azonos módon kell emelni, ilyen például a rokkantsági ellátás. Tavaly és idén februárban mintegy 2,5 millió fő egy teljes havi nyugdíjjal vagy ellátással azonos összegű többletjuttatásban részesült.

Ha a gazdasági növekedés várható mértéke jövőre meghaladja a 3,5 százalékot és az államháztartás egyenlegcélja teljesül, a nyugdíjasokat novemberben a havi járandóságuk mellett nyugdíjprémium illeti meg. A nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátásban részesülők – a kormány külön döntése alapján – a nyugdíjprémiummal megegyező módon számított egyszeri juttatást kapnak. Az állam az elmúlt években – a gazdasági növekedésnek köszönhetően – már öt alkalommal fizetett eddig nyugdíjprémiumot és egyszeri juttatást. A kormányzat négyszázalékos gazdasági növekedéssel számolva 20,5 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére 2024-re.

Az állam a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2024-ben is biztosítja a negyven év jogosultsági idővel rendelkezőknek a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2024-ben közel 467,4 milliárd forintot biztosít.

A törvényjavaslat arra is emlékeztet, hogy a kormány 2010-ben vállalta: megőrzi a nyugdíjak reálértékét, garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Az intézkedéseknek köszönhetően a nyugdíjak 2010 óta közel 92 százalékkal emelkedtek. Azokat az idős embereket is támogatja az állam, akik elérték a nyugdíjjogosultságukat, de továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2024-ben is fennmarad a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentessége.