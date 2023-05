Az Országgyűlés előtt a védelmi költségvetés

Benyújtotta a 2024-es költségvetést az Országgyűlésnek Varga Mihály. A Pénzügyminiszter előzetesen a közösségi oldalán már jelezte: háborús időkben olyan költségvetésre van szüksége Magyarországnak, amely garantálja hazánk biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. A jövő évi ezért egy védelmi költségvetés.

A tervezetben a kormányzat négyszázalékos gazdasági növekedéssel számol, az államháztartás hiánya a GDP 2,9 százaléka lehet, az államadósság mértéke pedig 66,7 százalékára csökkenhet, az infláció éves szinten várhatóan hat százalék lesz 2024-ben.

Az ország védelme kiemelt terület, ezt tovább erősíti a kormányzat. Ezt a célt szolgálja a Honvédelmi Alap fejlesztése. Ennek köszönhetően a honvédelemre fordított kiadások 2024-ben is meghaladják a GDP kettő százalékát. A biztonságunkat nemcsak a háború, hanem a magyar határokat fenyegető migráció miatt is meg kell erősíteni. A háború okozta gazdasági válság további migrációs hullámokat indíthat el Európa felé. Magyarország eddig is csak magára számíthatott a határok védelmében. A legfontosabb célunk továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne a magyar emberek fizessék meg a háború költségeit, a határokat pedig biztonságban tudhassuk – olvasható a törvénytervezet indoklásában.