Ilyen klímát válasszon, ha nem akar rosszul járni

Hogyan érdemes választani, milyen szempontok alapján döntenek a magyarok, ha klímát vásárolnak, és miért nem érdemes kapkodni a kánikula közepén sem? Szakértő segítségével gyűjtötte össze a tanácsokat a Növekedés.hu.

Újra itt a kánikula, a későn ébredők ilyenkor kezdik el kétségbeesve hívogatni az amúgy is leterhelt klímaszerelőket, hogy lehetőleg minél előbb hozzájussanak a szükséges klímaberendezéshez.

A szakértő szerint az is rosszul sülhet el, ha valaki megveszi a legdrágább készüléket, és azok is pórul járhatnak, akik igyekeznek a legolcsóbban megúszni a műveletet.

A teljesítményválasztás során az alul- és felülméretezés egyaránt komoly problémákat okozhat: mindkét esetben probléma, hogy az invertertechnológia előnyei nem érvényesülnek.

Az előbbinél, a berendezés állandóan túlterhelt állapotban lesz és nem fogja biztosítani a kívánt hőmérsékletet. Az utóbbinál pedig a gép nem tudja felvenni azt az üzemállapotot, ahol hatékonyan tudna dolgozni, emiatt folyamatosan be- és kikapcsol, így energiát pazarol, továbbá a lakás hőmérséklete nem lesz állandó – mondta el a Növekedés.hu-nak Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője.

A szakember azt is hozzátette:

a klímaválasztást azzal is el lehet rontani, ha nem vesszük figyelembe, hogy milyen funkciókat szeretnénk a jövőben igénybe venni.

A klímaszezonban például könnyen mondja azt a vásárló, hogy neki csak egy hűtésre szolgáló alapgépre van szüksége, télen aztán mégis elkezdene fűteni vele, de a berendezés erre nem, vagy csak részben alkalmas. Azoknál a családoknál, ahol meghaladná a fűtési energiaszükséglet a hatósági áron vételezhető mennyiséget, jelentős összegeket takaríthatnak meg, ha olyan klímaberendezést választanak, amely fűtésre is alkalmas.

„Ehhez egy 3,4-es SCOP feletti klímaberendezésre van szükség, minél magasabb ez a mutató, annál magasabb energiaosztályba sorolják a berendezést, és az üzemeltetés során annál kisebb lesz a felhasznált energia, ezáltal az üzemeltetés költsége – magyarázta Antal Mihály, hangsúlyozva, ha beszereztünk egy ilyen klímát, akkor lehet igényelni a H-tarifát az áramszolgáltatónál, amelynek a fogyasztását egy külön villanyóra méri.

A szakértő szerint az igények felmérése után is mellé lehet nyúlni, például, ha olyan márkát választunk, amely nem rendelkezik a megfelelő háttérrel, mondjuk nincs hazai garanciája. Belefuthatunk olyan „egynyári” klímaszerelőbe is, aki a következő évre eltűnik. Márpedig a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a vásárlók zöme elsősorban a klímaszerelőre hallgat, az ő javaslata alapján választ típust is.

A szakértő azt javasolja, olyan márkát válasszunk, amelynek stabil a háttere és a minősége, megfelelő a szervizhálózata, biztosítja a megfelelő garanciát, a készüléket pedig olyan cégtől vásároljuk meg, amelynek van múltja, elérhetősége.

Ha rosszul választunk készüléket, akkor akár mehet az egész a kukába, és elúszik a beszerelésre kiadott összeg is. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem az. Jelen helyzetben OEM márkáknál bruttó kétszáz-kétszázhúszezer, gyári márkánál bruttó kétszázötven forintos ár alá nem érdemes menni vásárláskor.

Hazánkban leginkább a jól ismert, gyári márkákat kapkodják el a vevők, mégpedig a legtöbb esetben fűtésre alkalmasat, az alapgépeknek legfeljebb a nyári dömpingnél van létjogosultságuk.

Árfekvés tekintetében ezek középkategóriás készülékek, felszereltségük pedig attól függ, hogy a forgalmazók mivel akarnak kedveskedni a felhasználóknak, ez lehet például wifivezérlés, téliesítés, különböző szűrők, vagy újabban mesterséges intelligencia által vezérelt, öntanuló berendezések – írja a Növekedés.hu.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Branstetter Sándor)