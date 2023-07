Rengetegen választották a Balatont

– Nem csak a Balaton hőmérséklete, az oda érkező vendégek száma is jelentősen emelkedett július harmadik hétvégéjén. A nyár eddigi legmelegebb napjaiban nem csak belföldi, hanem külföldi vendég is sok volt az adatok szerint. Jelentősen megugrott az egynapos turisták száma is, a legtöbb vendég Siófokon volt. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból az is látszik, hogy hat balatoni településen volt a térségbe érkező vendégek fele – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére hét százalékkal nőtt a Balaton partján, július második hétvégéjéhez képest pedig közel tíz százalékkal voltak többen a térség szálláshelyein a hónap harmadik hétvégéjén.

Júniusban öt százalékkal több belföldi és három százalékkal több külföldi vendég érkezett a bázisnak számító 2019-hez képest. Tavalyhoz viszonyítva idén júniusban a külföldi vendégek száma 19 százalékkal, a vendégéjszaka forgalom pedig nyolc százalékkal volt magasabb.

A mobilcella adatok szerint az egynapos turisták száma 22 százalékkal emelkedett júniusban. Az egy napra indulók száma minden vármegyéből nőtt, de leginkább Tolnából, Zalából és Nógrádból indultak el így a legtöbben. Júniusban a leglátogatottabb attrakciók az Aranypart szabadstrand Siófokon, a Malom-tó Tapolcán, valamint a Zalakarosi fürdő voltak. Mindhárom látogatottsága emelkedett, kilenc, tíz, illetve 26 százalékkal. Július 1–12. időszakra vizsgálva a belföldi látogatások növekedési üteme még jelentősebb, 14, 11 és ötven százalék.