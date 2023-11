Kiderült, mennyibe fog kerülni az egynapos autópályamatrica, de mondott még egy érdekeset Lázár János

Az éves bizottsági meghallgatáson jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter, hogy mennyibe fog kerülni az egynapos autópályamatrica, amire egyébként egy uniós rendelet miatt van szükség, ugyanis előírás lett az is, hogy 2024-től a tagállamoknak biztosítaniuk kell a napi matricákat is a személyautókkal és a nehézgépkocsival közlekedőknek is – írja a Világgazdaság a Hvg.hu tudósítása alapján.