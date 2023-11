Kiéleződhet az ellentét a multik és a kisebb üzletek között

A kiskereskedelmi piacot – azon belül is az élelmiszer-kereskedelmi multikat – érintő legfontosabb időszak kellős közepén kényszerül főtitkárt váltani az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). Lapunk is megírta, hogy Vámos György főtitkár szeptember végén lemondott tisztségéről, helyette legkésőbb március végéig új vezetőt kell választani. Ez az egyszerű technikai kérdés azonban hosszú időre meghatározhatja a kiskereskedelmi piac szabályozásában a multinacionális cégek érdekérvényesítő kereteit. Nem mellékesen az élelmiszer-eladások több mint hatvan százaléka kapcsolódik a multikhoz. A több tízezer foglalkoztatott mellett ezek a cégek biztosítják az ország áfabevételeinek és a bruttó hazai termék értékének jelentős részét.

A jelenleg futó legégetőbb témák, amelyekbe mindenképpen bele kellene folynia a szervezetnek javaslattételi szinten, az a kereskedelmi adó, a kötelező akciózás és az abból származó veszteségek enyhítése, a zsugorinfláció kérdése és nem utolsósorban a fogyasztóvédelmi bírságok növekedése. Ezek a témák egyértelműen a multinacionális láncok „zsebét” érintik, de hatnak a teljes piacra is. Szeptemberben a hat multinacionális élelmiszer-kereskedelmi cég saját kommunikációt kezdeményezett az OKSZ neve alatt. Ez információink szerint némi feszültséget generált a politikai térben és a szervezet tagjai között is. Azt követően indult el az érintettek kampánya, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban árspekulációval illette a cégeket. A kiskereskedelmi szakmából származó információk szerint korábban is volt az OKSZ-tagok között érdekellentét, de azzal, hogy a hat cég önálló kommunikációs kampányba kezdett, ezek felerősödtek.

Ugyanakkor a multik „különutas” megoldása egyben jelzés is volt a szervezet tagságának: nagyobb szerepet szeretnének maguknak az érdekképviseleti rendszerben. A helyzet azonban az, hogy a szövetség vezetése hagyományosan független, sem szervezeti érdekkörökhöz, sem szervezeti tagokhoz nem volt eddig köthető.

Most azonban a hat élelmiszer-kereskedelmi lánc önálló kampánya is az eddigi rendszer átalakítását sugallja. Kérdés persze, hogy a kisebb tagok mit szólnának ahhoz, ha az OKSZ a jövőben erőteljesebben képviselné a multikat. Örök vitatéma például a vasárnapi, vagy a december 24-i nyitva tartás a multik között is: a Lidl a napokban tette közzé elsőként, hogy december 24-én nem nyitja ki az üzleteit, újabb vitát indítva ezzel a piacon. A kicsik és a nagyok közötti ellentét azért is fontos lehet, mert az utóbbiak érdekérvényesítő szerepe jellemzően az előbbiek kárára történik.

Ilyen ellentétekkel terhelt szervezetet kell majd átvennie az új főtitkárnak, akinek a személye a piaci információk szerint sem ismert, de üzenetértéke lesz, hogy ki támogatja. Az új főtitkár feladata és a szervezet tevékenységének iránya nagyban függ majd attól, kinek a szempontrendszere kerekedik felül az OKSZ irányításában. A tét akár a hazai kiskereskedelem legnagyobb piaci súlyú lobbiszervezetének egyben tartása is lehet.