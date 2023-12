Gyógyszergyártó középüzem épült Debrecenben

Csaknem 12 milliárd forintért épült fel a Debreceni Egyetem tudományos, technológiai és innovációs parkjában a nemzeti gyártó, kutató és oktató középüzem, amely hatékonyan járul hozzá az intézmény egészség-, táplálkozási és gyógyszeripari tevékenységének a fejlesztéséhez. Az üzem mellett itt kap helyet az egyetem gyógyszerésztudományi karának épülete is, amelynek hallgatói üzemi körülmények között sajátíthatják el szakmájukat. Így a több éve működő gyógyszerésztudományi karnak most már saját otthona is van.

Az üzem méretéből adódóan nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy az oktatási cél megvalósuljon, de jelentős gyártási kapacitásával a hazai egészségipar résztvevője is lehet. A középüzemi mérettel az a rugalmasság jár, hogy nagyon gyorsan át tud állni a szükségletek által indokolt új termék gyártására is. Jelenleg szilárd gyógyszerformák, tabletták, kapszulák, granulátumok előállítására készek. Az ezekhez szükséges legmodernebb gépeken folyhat a gyártás, amelyek kezelését a hallgatók valódi üzemi környezetben sajátíthatják el, félévenként nyolc óra alatt. Az egyetem már korábban elkötelezte magát a gyógyszer- és egészségipar mellett. Stratégiai céljai között fontos szerepet kapott az innováció támogatása és az ipari partnerekkel történő együttműködés is. Ezt a célt most már közvetlenül szolgálja az ipari parkban már elkészült innovációs központ, s a később megépítendő oltóanyagyár is.