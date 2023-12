Idén már jobban nőhet az orosz gazdaság, mint az eurózónáé

– Ezzel egyébként az Európai Bizottság áttételesen el is ismeri, hogy a szankciók működése nem a tervezettnek megfelelően zajlik – mutatott rá Molnár Dániel. Ennek leglátványosabb megjelenése a bevezetett hatvandolláros olajársapka működésképtelensége – hangsúlyozta. Amíg a világpiaci olajárak alacsony szinten alakultak, addig az orosz olaj kereskedése is ezen küszöbérték alatt zajlott. Azonban amint az olajkartell kitermeléscsökkentése, valamint más tényezők, például az izraeli háború nyomán az olaj világpiaci ára emelkedni kezdett, az orosz olaj iránti is megnőtt a kereslet, ami felhajtotta az árakat. Októberben például nyolcvan dollár feletti árakat is láthattunk az orosz olaj esetében. De fennmaradt a feldolgozott orosz kőolajtermékek piaca is, azokra nem vonatkozik az exportkorlátozás.

Ennek oka, hogy a G7-országok nem tudták érvényesíteni a tilalmat, az árnyékflottája segítségével Oroszország meg tudja azt kerülni, képes a hatvandolláros ársapka felett is értékesíteni, így pedig nem kell bevételkieséssel szembesülnie.

– Az orosz gazdasági visszaesés kikényszerítése sem vált be – mutatott rá Molnár Dániel. A Nemzetközi Valutaalap októberi előrejelzése szerint az orosz gazdaság a tavalyi 2,1 százalékos zsugorodás után idén 2,2 százalékkal nőhet, míg jövőre 1,1 százalékkal bővülhet. Az eurózóna esetében 0,7, illetve 1,2 százalék a várakozás. Az európai piacok kiesével is az orosz termékek számára fennmaradtak az ázsiai piacok, elsősorban Kína, míg a korábban importált és most európai exporttilalommal sújtott termékeket kerülő úton, közvetítő országok segítségével továbbra is be tudja szerezni.