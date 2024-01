Kár riogatni, nincs új költségelem a paksi bővítésben

A fentieken túl Hárfás Zsolt lapunknak beszélt arról is, hogy a csúcshűtők csak időszakosan és csak a nyári hónapokban fognak üzemelni. Akkor, ha a Duna tartósan magas vízhőmérséklete ezt megkívánja. Az orosz műszaki megoldás egyébként úgy képes a hűtővíz hőmérsékletét csökkenteni, hogy intenzív párologtatással a hő 75-80 százalékát a levegőbe juttatja. A csökkent hőmérsékletű hűtővíz a folyó vizével elkeveredik, és nem lépi majd át az előírt határértéket, ezért nem kell az új blokkokat visszaterhelni.

– A Paks II Atomerőmű megépítésére fix áras szerződést kötött az orosz és a magyar fél, ezért ennek részét képezik a környezetvédelmi előírások szempontjainak megfelelő berendezések, köztük a már említett csúcshűtő is – erősítette meg a szakértő. Hárfás Zsolt hangsúlyozta azt is, hogy az ismertetett megoldásnak köszönhetően a klímaváltozás miatt bekövetkező extrém nyári hőhullámok idején is biztosítható lesz a létesítmény folyamatos termelése a környezet, így a folyó védelme mellett is.