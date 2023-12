Európában atomreneszánsz kezdődött, ám Németország magára maradt

– A globális atomipar jövője szempontjából 2023-ban is számos fontos esemény történt – tekintett vissza az évre Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő. Jelezte: több egység idén kezdte meg a kereskedelmi üzemét. Évtizedek kihagyása után az Egyesült Államokban is üzembe lépett egy új blokk, a Vogtle–3 egység. Elindult a belarusz atomerőmű második VVER–1200 típusú berendezése is, amely már a hatodik, a Paks II Atomerőmű új blokkjaihoz hasonló, kereskedelmi üzemben termelő egység.

Úgy fogalmazhatunk, hogy Európában elkezdődött az atomreneszánsz. Így például az eredeti 2009-es határidőt ugyan jócskán túllépve, de az idei évben sikerült kereskedelmi üzembe állítani a francia gyártmányú finnországi Olkiluoto atomerőmű 3. egységet, és az év elején szlovák Mohi–3 blokkot is hálózatra kapcsolták. Svédország a korábbi atomellenes álláspontját feladva számos új blokk építését tervezi, illetve üzemidő-hosszabbításokat is tervbe vettek. Törökország a jelenleg orosz technológiával épülő Akkuyu atomerőmű négy blokkja mellett újabb atomerőművet kíván építtetni a Roszatom közreműködésével.

– Itthon a klíma- és energiapolitikai célok, valamint a nemzeti érdekek elérése érdekében fontos mérföldkő volt, hogy a nemzetközi együttműködésben a legmodernebb 3+ generációs, VVER–1200 típusú egységekkel megvalósuló Paks II beruházás a tényleges építési szakaszba lépett. A telephelyen a terveknek megfelelően haladnak a munkálatok, az első beton öntése jövőre várható. Oroszországban közben már folyik a nagyberendezések gyártása – ismertette Hárfás Zsolt. Szintén idei bejelentés és nemzetstratégiai cél, hogy a jelenleg üzemelő Paksi Atomerőmű további üzemidő-hosszabbítást kíván megvalósítani, amely révén a paksi blokkok akár 2052-57- ig üzemelhetnek.

A nukleáris reneszánszt támasztja alá az is, hogy globálisan jelenleg 58 új atomerőművi blokk épül mintegy hatvanezer megawatt (MW) villamos teljesítménnyel. A jövőben pedig több mint 430-450 új blokk építésével számolnak a világ 34 országában.

Szakmai világszenzáció is akadt az idén. Oroszországban a belojarszki atomerőmű BN–800 típusú gyorsneutronos reaktora kizárólag kevert, urán–plutónium, MOX-üzemanyagot használ, amely az elmúlt egy évben jól vizsgázott.