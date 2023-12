Az atomenergetika területét is behálózza a politika

A minap zárult dubaji klímacsúcson 22 ország nyilatkozatot fogadott el arról, hogy 2050-ig háromszorosára kell növelni a globális atomerőművi kapacitást, ahogy erről lapunk is beszámolt. – A grandiózus célkitűzés fényében különösen figyelemre méltó az amerikai kongresszusi döntés az orosz urán behozatali tilalmáról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hárfás Zsolt mérnök. Az atomenergetikai szakértő jelezte: ez is azt mutatja, hogy az erőművek hosszú távú használhatóságának kérdése is átpolitizálódik. Szembeötlő ugyanakkor az orosz uránimportra vonatkozó amerikai törvénytervezet azon kitétele, amely szerint az Egyesült Államok energetikai minisztériuma felmentést adhat az orosz import tilalma alól, amennyiben nem áll rendelkezésre más forrás.

A szakértő az uránpiac jelenlegi helyzetét ismertetve elmondta, hosszú évek óta az urán iránti kereslet jelentős növekedése figyelhető meg, ugyanakkor a Nukleáris Világszövetség adatai szerint egy évtized alatt (2013 és 2022 között) 17 százalékkal szűkült a piac. A Japánban, a fukusimai atomerőműben történt nukleáris baleset után a piac túltelítődött, és az árak 2020–2021-ig a jelenlegi nyolcvandolláros tonnánkénti árnak legfeljebb az egyharmadát tették ki.

A termelők szó szerint a túlélésért küzdöttek, nem tudtak új eszközökbe beruházni, új bányákat nem nyitottak, és az utóbbi időben megnyílt egyetlen új bánya sem működik teljes kapacitással.

A globális infláció a bányákat is érintette, több mára véglegesen bezárt, és az elkövetkező években is várhatók további bezárások. Ugyanakkor ha nem lennének azok a bányák, amelyeket a tulajdonosok az árak csökkenésekor csak átmenetileg csuktak be (Namíbiában, Ausztráliában és néhány más országban), ma szinte nem lenne honnan növelni a kitermelést.