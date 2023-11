Már bizonyított technológia érkezik Paksra

– A mai korszerű atomerőművek zöme viszont már nyomott vizes reaktorokkal működik – húzta alá Hárfás Zsolt. Az orosz VVER, illetve nyugati rövidítéssel PWR típusú reaktorok sajátossága, hogy a moderátor és hűtőközeg is víz. Ezek a reaktorok még elviekben sem „szaladhatnak meg”, azaz nem következhet be kontrollálatlan teljesítménynövekedés (ezáltal a csernobilihez hasonló baleset), mert a negatív visszacsatolás, a reaktorvédelmi rendszer ezt megakadályozza. – A megbízható működést egyébként összesen négyféle, egymástól független biztonsági rendszer szavatolja, nem fordulhat elő olyan, hogy bármi okból megszűnne a maximális védelem – tette hozzá Hárfás Zsolt.

A másik lényeges momentum, hogy Oroszországban ezeket a régi grafitmoderátoros – hangsúlyozottan a biztonsági követelményeknek maximálisan megfelelő – blokkokat egymás után váltják fel a mai legbiztonságosabb VVER-1200 típusú 3+ generációs egységek. A Leningrádi Atomerőmű 4 RBMK-1000 típusú egysége közül kettőt már leállítottak, miután üzembe álltak a Paks II referenciablokkjaként szolgáló VVER-1200 típusú blokkok. A másik kettő RBMK-1000 blokkot is leállítják, amint elkészül a másik két hasonló új VVER-1200 típusú egység.

Az Európai Bizottság is pozitívan értékelte az orosz VVER-1200 típust a biztonság szempontjából. – Az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott

létesítési engedély is épp azt igazolja, hogy a Paks II projekt a legszigorúbb hazai előírásoknak eleget téve a nemzetközi előírásokkal összhangban valósul meg. Ilyen VVER-1200 típusú blokkok mellett tette le a voksát Magyarország mellett Fehéroroszország, Banglades, Törökország, Egyiptom és Kína is. Hamarosan újabb országok is döntést hozhatnak e VVER-1200 típusú blokk építéséről – sorolta a szakértő.