Nyolcvan-száz év is lehet egy korszerű atomerőmű élettartama

Az atomerőművek és más nukleáris létesítmények üzemidejének lejártát követően szükség van azok biztonságos leszerelésére vagy lebontására, illetve az adott telephelyek rekultivációjára is. Hazánkban az Atomtörvény szerint a jelenleg üzemelő nukleáris létesítmények leszerelése a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. feladata. Ez a cég gondoskodik például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásainak is megfelelő részletes előzetes és végleges leszerelési tervek elkészítésétől és felülvizsgálatáról is – ismertette Hárfás Zsolt. A konkrét leszerelési munkálatok minden esetben a legszigorúbb követelmények mellett zajlanak a biztonság garantálása érdekében.

A Paksi Atomerőmű majdani leszerelésére már részletes tervek készültek, de az egyes blokkok leállítását követően sok év telik majd el a leszerelésig.

A paksi reaktortartályok pedig például több évtizedre a leszerelési területen létesítendő átmeneti tárolóba kerülnek, majd ezt követően végleges tárolóba.

Meddig működhet egy atomerőmű?

A szakértő szerint lényeges megemlíteni, hogy a világban korábban már üzemelt és véglegesen leállított nukleáris létesítmények közül már számos esetben megtörtént a biztonságos módon történő leszerelés, a lebontás, az ártalmatlanítást illetően globális tapasztalatok állnak rendelkezésre. Hárfás Zsolt kiemelte, a Paksi Atomerőmű által termelt villamos energia egységköltsége már tartalmazza az üzemelés során keletkező radioaktív hulladékok és kiégett üzemanyag kazetták biztonságos kezelésének/tárolásának költségét, valamint a leszereléshez szükség fedezetet is. Már az új paksi blokkok megtérülési számításai is tartalmazták a hulladékkezelés és a majdani leszerelés költségeit is. Mindezeket figyelembe véve állapította meg korábban az Európai Bizottság, hogy

az új paksi blokkok visszahozzák a befektetett pénzt és jelentős profitot eredményeznek a tulajdonosnak, a magyar államnak.

Ami a Paks II Atomerőmű üzemidejét illeti, garantált a hatvan év, de az orosz VVER-1200-as blokktípus tervezői azzal számolnak, hogy ezen egységek üzemideje akár 80 vagy 100 évre is kitolható.

Az új paksi blokkok garantált üzemideje hatvan év lesz, de a VVER1200 blokktípus tervezői szerint ezek üzemideje több mint nyolcvan évre is kitolható

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Harmadik atomerőmű

Az e-mobilitás és a hőszivattyús rendszerek, illetve az elektromos fűtés elterjedésével az elektromos energia iránti igények növekednek. Miközben Európában most is kapacitáshiánnyal szembesülünk, amely a jövőben még drámaibb lehet, hiszen döntően klímavédelmi okok és a meglévő erőművek elöregedése miatt hatalmas fosszilis kapacitás eshet ki termelésből. Ez pedig jelentősen szűkítheti az import lehetőségét.

Hárfás Zsolt hangsúlyozta, a nemzeti célokat az szolgálja a legjobban, ha a villamos energia döntő részét hazai erőművek termelik meg. Ehhez a szükséges paksi bővítés mellett ideje lenne szerinte egy újabb atomerőművel tervezni egy új telephelyen, hiszen Pakson új egységeket már nem lehet építeni.

Egy újabb atomerőmű révén tovább lehetne erősíteni a nemzeti céljaink elérését, amelynek egyik sarkalatos pontja az ország újra iparosítása.

Magyarország több régiójában is lehetne megfelelő telephelyet találni és azt a lakosság elfogadása esetén engedélyezni. A kilencvenes években országos komplex műszaki, geológiai szűrés alapján megtörtént a potenciálisan számításba jöhető atomerőművi telephelyek kijelölése. Az akkori peremfeltételeket figyelembe véve potenciális telephelyként Paks mellett a felső Tisza vidéke is számításba jött. De akár a Duna más szakaszán is lehetséges lenne egy új atomerőmű építése. Természetesen pozitív kormányzati döntés esetén újra el kellene végezni a vizsgálatot, a lehetséges telephelyek adottságait és a környezeti feltételeket részletesen elemezni kellene. Azaz a végső döntésben társadalmi, politikai, fejlesztési és egyéb szempontoknak is érvényesülnének – hangsúlyozta a szakértő.

Itt is elmondta, egy jövőbeli pozitív kormányzati döntés esetén – a Paks II Atomerőműhöz hasonlóan – olyan technológiai szállító kiválasztása célszerű, amely az adott technológiával kapcsolatban szakmailag meggyőző fejlesztési, gyártási, karbantartási, építési és üzemeltetési tapasztalattal, valamint nemzetközileg is elismert referenciákkal rendelkezik. Rendkívül fontos szempont továbbá a gazdaságosság, a hazai cégek beszállítási lehetősége, a száz százalékos állami tulajdon garantálása is.

Borítókép: A Ringhals atomerõmû 2-es számú reaktora Varbergben 2019. december 30-án (Fotó: MTI/EPA/TT NEWS AGENCY/Björn Larsson Rosvall)