Hamarosan kezdődnek az idei autópálya-felújítások

A március 15-i hosszú hétvégét követően folytatódnak a tavaly megkezdett felújítások a magyarországi autópálya- és autóútszakaszokon – írja a Világgazdaság. Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) kommunikáció igazgatója elmondta, mivel kedvező az időjárás, kinyitottak a hazai aszfaltkeverő üzemek, és a munkagépek is időben felvonulhatnak.

Az MKIF 2022 szeptemberében 1237 kilométeren vette át a meglévő magyarországi gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. Rögtön az első évben, 2023-ban 235 kilométer és a főpálya 19 százaléka újult meg.

Szimicsku László hozzátette, hogy a kezelésükben lévő autóutakon és autópályákon idén legalább ekkora mértékben lesznek szintre hozási munkálatok, amelyek kilenc hazai gyorsforgalmit érintenek. Köztük sorrendben

az M3-as, az M7-es és az M1-es autópályákon végzik el a legtöbb beavatkozást.

De találkozhatnak munkagépekkel az autósok az M35-ös, az M30-as, a M4-es, az M70-es, az M15-ös gyorsforgalmikon is, továbbá 110 híd is megújul, és a pihenőhelyek felújítása is folyamatos. Ezzel az MKIF kommunikációs igazgatója szerint lényegében a hároméves felújítási programot szinte készre jelenhetik, az utolsó év előtt a teljes főpálya mintegy negyven százaléka megújulhat, tehát 2025-re már csak három-négy százalék marad.

