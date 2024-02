Szerdától változik az üzemanyagok ára

Csökkenésnek indul a hazai üzemanyagok ára, derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is kisebb lesz, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. A benzinért bruttó három forinttal kell kevesebbet fizetni, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó tíz forinttal esik.

Ezt az árelőnyt adhatják tovább a járműtulajdonosoknak, így a hét közepétől az átlagárak az alábbiak szerint alakulhatnak majd: a 95-ös benzin 615, míg a gázolaj 647 forintba kerülhet literenként.

Ahogy korábban is jeleztük, úgy most is fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől jellemzően a tényleges kiskereskedelmi árazás négy-öt forinttal kevesebb. Ettől azonban autópályák mellett nagyjából ötven forinttal drágábban adják az üzemanyag literjét. Mindenesetre a mostani árcsökkenés azt jelenti, hogy az idén eddig nagykereskedelmi szinten a literenkénti benzin 71, a dízel pedig 73 forinttal drágult. Igaz, ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza – írta a Világgzadaság. Ezt leszámítva 33 és 42 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A nagyjából hetven forint körüli literenkénti drágulás azt jelenti, hogy egy átlagos, ötven literes tankolás 3500-4000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.

A minap az is kiderült, hogy üzemanyag árinformációs rendszer kialakításán dolgozik a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ), a fejlesztés várhatóan február végétől szolgáltat árinformációkat. A szövetség nemrégiben ismertette, hogy a mintegy kétezer hazai üzemanyagtöltő állomás több mint felét a MÁSZ tagvállalatai üzemeltetik. A kiskereskedelemben ezeken a kutakon értékesítik a benzin hetvenöt, valamint a dízel termékek csaknem hetven százalékát. A szervezet a távirati iroda tudósítása szerint kiemelte, hogy egyre gyakrabban jelennek meg sokszor egymásnak is ellentmondó híradások a hazai üzemanyag-kiskereskedelmi árak alakulásáról, azok elhelyezkedéséről a régiós piacokkal történő összevetésekben.