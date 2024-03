Rangos nemzetközi elismerést kapott Debrecen

Újabb független nemzetközi, szakmai elismerést kapott Hajdú-Bihar vármegyeszékhelye. Immár ötödik alkalommal került a legjobb tízbe Debrecen a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó fDi magazinjának ranglistáján – írta a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

– Szisztematikusan építjük a város gazdaságát immár tíz éve azzal a céllal, hogy a debreceniek minél jobb életkörülményeket biztosítsunk, minél erősebb és gazdagabb legyen a város és a debreceni polgárok – mondta Papp László polgármester. Emlékeztetett: Debrecen 2018-ban nyerte el először a Financial Times fDi magazinjának elismerését, mellyel a cívisváros a legjobb tőkevonzó képességű település lett a kisvárosok kategóriájában.

– Most ismét elkészült a tízes lista, ahol az előkelő negyedik helyet foglaljuk el. Ahogy az elmúlt években több alkalommal, most is a TOP 5-be sikerült bekerülnünk. Ez is jól mutatja a város gazdasági vonzerejét, sikerességét, jövőképét – hangsúlyozta. A polgármester elmondta, a város gazdaságfejlesztésének fókusza a nagyipari beruházásokról áttevődik a kis- és középvállalkozásokra, ezen belül is főleg a szolgáltatói szektorra.

A városvezetőség tíz évvel ezelőtt hirdette meg azt a programját, mely szerint gazdaságalapú városfejlesztést indítanak el. Ennek eredménye, hogy 2015 óta több mint 12 milliárd eurónyi működőtőke érkezett a városba, s az újonnan létrejövő munkahelyek száma már meghaladja a 18 ezret.

