A SPAR helyén nyílik az első orosz bolt Magyarországon

Ahogy azt a Világgazdaság még júniusban megírta, tényleg megérkezett Magyarországra az orosz boltlánc és javában készül az első bolt megnyitására. Erre erősített most rá egy újpesti helyi lap, az Újpesti szemle. Közlésük szerint az orosz diszkontlánc hamarosan megnyitja első magyarországi üzletét Újpesten, azon belül is Káposztásmegyeren. Idézik az Újpesti Hírmondó értesüléseit, amely a helyszín is már biztosnak tűnik:

a nemrég bezárt SPAR-üzlet helyén alakíthatják ki az új áruházat.

Ez már egy ideje üresen áll, így az új bolt megnyitása nemcsak a vásárlóknak jelenthet pozitív változást, hanem a helyi közösségnek is, hiszen új munkahelyeket teremt és hozzájárul a környék gazdasági fejlődéséhez. A Mere várhatóan az év második felében nyitja meg kapuit, az áruházlánc reményei szerint gyorsan a helyiek kedvelt bevásárlási helyszínévé válik majd.

A orosz bolt rendkívül alacsony árairól és egyszerű üzletpolitikájáról vált ismertté Oroszországban, illetve számos más európai országban. A magyarországi terjeszkedésének sikere ugyanakkor még erősen bizonytalan. Egyelőre csak arról lehet beszélni, hogy az orosz lánc három körben öt-öt, tehát összesen 15 üzletet alakítana ki Magyarországon.

