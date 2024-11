Jövőre a diákok is jobban járnak

Bár a végleges döntés még nem született meg, de az már most is biztos, hogy 2025 januárjától ismét emelkedik a minimálbér. A legutóbbi, 2023 decemberében bevezetett emelés után jelenleg a minimálbér bruttó 266 800 forint, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 ezer forint. Ez emelkedik januártól – a kormány és a versenyszféra megegyezésétől függően – nyolc-tíz százalékkal, ami érinti a diákmunkabéreket is.

– A mindenkori minimálbér és a bérminimum alapján számolják a diákoknak adható legalacsonyabb órabért, ezért annak emelése hatással van a diákok jövedelmére is. A diák-munkaerőpiacon az idei évben a minimálbér alapján jelenleg számolt legalacsonyabb órabér 1553 forint, amely várhatólag nyolc-tíz százalékkal nőhet jövőre, vagyis 1687 forintnál kevesebbet nem kereshetnek a diákok jövőre – mondta lapunknak Szabó Leonárd, a Tudatos Diák Iskolaszövetkezet társalapítója.

Az átlagos órabér ezek alapján a mostani 1920 forintról nagyjából 2100 forintra nőhet, tehát miután a diákok átlagosan havi nyolcvan órát dolgoznak, a bérük havi szinten a mostani 153 ezer forintról januártól 168 ezer forintra nőhet. Azaz már egy átlagos diákmunkás bére is érezhetően, tizenötezer forinttal növekedhet.

A szakember kiemelte: a garantált bérminimum emelése különösen azoknak a diákoknak fontos, akik szakképesítést igénylő munkát végeznek, hiszen így magasabb órabért érhetnek el. A változás arra ösztönzi a fiatalokat, hogy olyan munkákat vállaljanak, amelyek szakmai fejlődést is biztosítanak, így a diákok fizetése a szakképzettségüknek megfelelően alakul. A Tudatos Diák Iskolaszövetkezet vezetősége kiemelte: a minimálbér jövő évi emelése fontos lépés a munkavállalók vásárlóerejének növelésében és megélhetési költségeik fedezésében. Úgy vélik, a diákoknak is kedvezők ezek a változások, hiszen az órabérek növekedése lehetőséget biztosít számukra, hogy tanulmányaik mellett is megfelelő jövedelemhez jussanak.

A Világgazdaság arról írt, hogy a munkaadói és a munkavállalói oldal is engedményeket tett a versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának tegnapi ülésén, így akár már ezen a héten létrejöhet a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról, ráadásul 2016 után ismét többéves bérmegállapodás körvonalazódik. Sem a szakszervezetek, sem a vállalkozók nem kívántak részleteket elárulni a várható megállapodásról. A portál számítása szerint jövőre a minimálbér egy tízszázalékos emeléssel, a mostani bruttó 266 500 forintról 293 150 forintra,

a garantált bérminimum pedig hétszázalékos emeléssel, 326 ezer forintról 348 820 forintra emelkedne.

Ha a megállapodást három évre kötik meg, akkor a minimálbér 2027-re elérné a rendszeres bruttó átlagkereset ötven százalékát, majd 2028-ra az ezer eurót. A minimálbér-emelések az átlagkereseteket is felfelé tolhatják, ezért számolt úgy a kormány, hogy 2028-ra a bruttó átlagkereset megközelítheti az egymillió forintos határt is, legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter várakozása szerint.

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a minap emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban is és most is azt mondja: a bérmegállapodás elsősorban a munkaadók és a munkavállalók egyezségén alapszik. A végeredményt kormányrendeletben kell kihirdetni, de a tárgyalások alakulása természetesen a kormánynak sem mindegy, hiszen a MÁV-nál, a Volánnál és egyebek mellett a postánál ők is munkáltatói jogköröket gyakorolnak. A munkahelyteremtés és a bérek fajsúlyosan jelennek meg a jövő évi költségvetésben is, a növekedési pálya tartásához ugyanis feltétlenül szükséges, hogy minél többen dolgozzanak.