Tartósan őrzi az eredményeit a magyarországi foglalkoztatás

A kormány fontos célkitűzése, hogy a 20–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 2030-ra érje el a 85 nyolcvanöt százalékot (az uniós cél 78 százalék), továbbá ötszázezer új munkahelyet hozzon létre és dinamizálja a meglévő munkaerő-forgalmat a munkaerő-kínálat bővítésével és fejlesztésével – írta a Világgazdaság. Az elmúlt évek azt mutatták, hogy a foglalkoztatás eredményeit sem a járvány, sem az orosz–ukrán háború nem tudta letörni.

Jelentős sikereket mutat a magyarországi foglalkoztatás

A foglalkoztatottság növelése terén az elmúlt évtizedben uniós szinten is kiemelkedően jól teljesített Magyarország: a 20–64 éves korcsoport foglalkoztatási rátája 2010 és 2023 között 18,5 százalékponttal növekedett, mind a női, mind a férfi foglalkoztatási ráta meghaladja az európai uniós szintet. A Központi Statisztikai hivatal adatai azt mutatják, hogy a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest ugyan 33 ezer fővel, 4,679 millió főre mérséklődött, ám a mutató így is magas. Novemberben a munkanélküliek száma 221 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. Azt is tudjuk már a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat kimutatásából, hogy 2024 decemberében mindössze 220,8 ezer fő szerepelt az álláskereső regiszterben, ami az előző év azonos időszakához képest több mint négyezer fős csökkenést jelent. Az álláskeresők száma nemcsak éves alapon, hanem a megelőző hónaphoz viszonyítva is több mint négyezer fővel mérséklődött.

A rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma. Szintén kedvező, hogy az inaktívak száma is rekordalacsony szintet mutat.

A foglalkoztatás terén elért eredmények megőrzéséhez jelentős segítséget nyújtottak a kormány különböző intézkedései. Az adózástól kezdve a családtámogatásokig úgy épült fel a rendszer, hogy több ösztönző is segítse a foglalkoztatást. Így sikerült magunk mögött hagyni a segélyekre alapozó politikát.

Programok a foglalkoztatás erősítéséért

A kormány jelenleg is segíti az elhelyezkedést. Így például

az Ifjúsági garancia plusz program a harminc év alatti fiatalokat támogatja,

míg egy másik a harminc év feletti álláskeresőknek nyújt kapaszkodót.

Ezek segítségével eddig mintegy 27 ezer álláskeresőnek sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon. A kormány egy új, 1,5 milliárd forintos támogatási programot is elindított. Ez a kis- és középvállalkozásokat célozza meg. A „Munkából munkába” program a családok védelme érdekében elősegíti az elbocsátott dolgozók azonnali, újbóli munkába állását.