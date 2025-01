Hova utazhatunk megfizethető áron az idén?

– Várhatóan nem az idei év lesz az, amikor átírják a repülős úti célok toplistáját, hiszen egyelőre nem lehet tudni olyan járatnyitásról vagy járatsűrítésről, amely ebbe az irányba hatna – nyilatkozta Horváth Balázs, a Repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetője a Világgazdaságnak. Az olasz és spanyol desztinációk továbbra is népszerűek maradnak a várakozások szerint, de a Covid óta várt amerikai tengerentúli járat kapcsán továbbra is nagy a csend. A legnépszerűbb úti célok listáján belső átrendeződéseket, helycseréket is hozott, de a mezőnyben szereplő városok neve nem változott. Tavaly

London átadta az elsőségét Rómának,

miközben Barcelona megőrizte a harmadik helyét,

Párizs pedig változatlanul a negyedik.

Ugyanakkor Isztambul feljött az ötödik helyre, ahol előtte Amszterdam szerepelt. Az első tízből Brüsszel csúszott ki, miután bekerült oda Bázel.

Érdekes, hogy miközben egyre többször jön szembe Dubaj neve a turisztikai piacon, az emírségek legdivatosabb városa épp csak benne van a top 20-ban. Speciális itt New York státusza, az amerikai metropolisz annak ellenére szerepel a repülőjegy-eladások alapján a 11–12. helyen, hogy csak átszállással tudják megközelíteni a Budapestről indulók.

Jelentős áremelkedésre 2025-ben már nem számítanak a repülőjegy-értékesítők, várakozásaik szerint ugyanazon a szinten lehetnek a repjegyek, mint 2024-ben.

Ebbe az irányba hat a különadó vagy extraprofitadó kivezetése, ami pozitívan, a forint árfolyamának gyengülése viszont negatívan befolyásolja a jövőképet. Ami Európát illeti, az olasz és spanyol desztinációk népszerűségét viszonylagos olcsóságuk erősíti, ezekre a járatokra 2023-hoz képest 2024-ben némileg csökkentek is az árak.

Az ázsiai úti célok esetében (mint például Bangkok) a 2024-es kínálatban megjelentek a hazai piacon új belépőnek számító kínai légitársaságok, amelyek nagyon kedvező, akár 2019-es árakon kínálták a repülőjegyeket a népszerű ázsiai desztinációkra. Ez a trend fog folytatódni 2025-ben is.

A repülős utazást tervezők több mint nyolcvan százaléka legfeljebb kilencven nappal az indulás előtt vásárol jegyet, nagyobb részük harminc napon belül. Több mint három hónappal a tervezett indulás előtt csak az utasok 16-17 százaléka köteleződik el. A foglalási időablak a Covid lecsengése óta változatlan, némi szezonális eltéréssel. Eszerint év elején és év végén foglalnak inkább előre az utasok, nyáron és főleg októberben pedig nagyobb a last minute vásárlások aránya.

A kedvezményes repülőjegy segítheti és befolyásolja a döntést, a pénztárcabarát úti célok motiválók. A Repjegy.hu statisztikája szerint most is számos olyan város van, ahová bizonyos időpontokban, bizonyos légitársaságokkal húszezer forint alatt lehet oda-vissza útra szóló repülőjegyeket vásárolni.

Az év elején 15-20 ezer forint közötti retúr jegyáron szerepelt például

London,

Varsó,

Koppenhága,

és Stuttgart.

További részletek itt olvashatók:

https://www.vg.hu/turizmus/2025/01/repulojegy-vasarlasi-toplista-avagy-hova-utazhatunk-olcson-2025-ben