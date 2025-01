Van mivel büszkélkednie a magyarországi zöldiparnak

– Akkumulátorban és hőszivattyúban is erős és versenyképes a hazai zöldipar – írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán vasárnap. A tárca jelezte: Magyarország Németország és Lengyelország mellett már most az egyik legnagyobb európai gyártókapacitással büszkélkedhet az akkumulátoriparban. A földhő hasznosításában használt hőszivattyúk részegységeinek előállításában is jelentős exportteljesítménnyel és komoly bővülési lehetőségekkel rendelkezik hazánk.

A tárca közlése szerint az Európai Bizottság által a napokban publikált független tanulmány szerint az uniós tagállamok rangsorát a lítium-ion akkumulátorok gyártókapacitásában Lengyelország (85-95 gigawattóra), Németország (55-60 GWh) és Magyarország vezeti (40-42 GWh). Az elemzés a jelenleg 150-260 gigawattórányi összes teljesítmény megduplázását jelzi előre 2025-ben, és további 500-1000 GWh kapacitás kiépítését a rákövetkező években. A várható gyarapodás egyik éllovasaként említi hazánkat, kiemelve a CATL debreceni üzemének létesítését.

Magyarországot a dokumentum a hőszivattyú-gyártásban is nemzetközileg versenyképes exportőrként nevesíti. A magyar kivitel e területen másfélszeresére nőtt 2015 és 2022 között. Az elért eredmények alapján hazánk regionális gyártóközponttá válhat akár más tiszta technológiák területén is.

Hozzátették, hogy a gyarapodást a belső piac is hajthatja:

a kormány legalább százezer hőszivattyú telepítését tervezi 2030-ig. A Nemzetközi Energiaügynökség különösen a távhő zöldítésében lát hatalmas lehetőségeket a geotermikus energia további térnyerésére.

– A jövő a zöldenergiáé. Magyarország élenjáró szerepre tör a termelésében és tárolásában az otthonokban, az ipartelepeken és a gépjárművekben. Legutóbb a tavaly elfogadott Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció rögzítette célként a nemzeti energetikai gépgyártás zöldalapokon történő újjáélesztését. Az Energiaügyi Minisztérium által készített szakpolitikai dokumentum szerint a földhő felhasználása és a kapcsolódó ipar a tervezett intézkedések végrehajtásával a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat – olvasható a bejegyzésben a távirati iroda ismertetése szerint.