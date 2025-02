Ekkora lakást tudunk venni ötvenmillió forintból

A trendforduló évének lendülete az új év első hónapjában is kitartott a hazai ingatlanpiacon: a korábbi években megszokottakhoz képest kiemelkedően jól teljesítő decemberhez mérten, mindössze kilenc százalékkal mérséklődött a januári tranzakciók száma a Duna House becslése alapján. A szintén dinamikus 2024. januári szerződéskötéseknél azonban még is közel 11 százalékkal jobb teljesítményt takar a becsült 9267 adásvétel. A cég kutatásából az is kiderült, hogy mekkora lakást tudunk venni ötvenmillió forintból.

Aki olcsóbban akar lakást vásárolni, annak érdemes vidéken is körbenéznie

(Fotó: Magyar Nemzet)

Kiemelkedően élénk kereslet mellett tranzakciószámokban is szép eredményeket hozott a január országszerte az ingatlanpiacon, ahol a vevők a vételárra szánt összeg terén sem fukarkodtak: az országos értékesítési adatok alapján átlagosan ötvenmillió forintot költöttek otthonteremtésre az ügyfelek az idei év első hónapjában, ami kilenc százalékkal, azaz négymillió forinttal haladja meg a 2024-es tranzakciós adatok szerinti átlagos ingatlanértéket – kezdte Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Az ingatlanközvetítő szakértőinek előrejelzése szerint várhatóan nem is hagy majd alább a tempó, sőt, fokozódó aktivitásra lehet majd számítani az év további részében. A javuló gazdasági helyzet, az idén is elérhető állami támogatások, valamint az állampapírhozamok kifizetéséből származó összegek mind az otthonteremtési, mind a befektetési célú vételekre serkentő hatással lehetnek a teljes év folyamán. Az erős kereslet az év során óhatatlanul az árak emelkedését hozhatja majd, de addig is érdemes megvizsgálni, hogy mire lehet elegendő a januári tranzakciók alapján számított átlagos, ötvenmillió forintos összeg az ingatlanpiacon.

A tavalyi értékesítési adatok alapján az átlagos ingatlanérték Budapesten ugyan meghaladta a hatvanmillió forintot is, de természetesen ennél kevesebből is megoldható a fővárosi lakásvásárlás.

A negyedik negyedéves Duna House Barométer adatai szerint használt téglaépítésű lakásra Budán 1,2 millió forint feletti átlagos négyzetméteráron szerződtek az ingatlanközvetítő ügyfelei, ami alapján az ötvenmillió forintos összeg egy közel 40 négyzetméteres lakásra is elegendő lehet. A pesti oldalon a kedvezőbb, 838 ezer Ft/m2-es átlag már egy 20 négyzetméterrel nagyobb téglalakás vásárlását is lehetővé teszi, míg a belvárosi területeken körülbelül 44-45 négyzetméterre lehet elég az összeg.

Aki budai panellakást vásárolna, az 55 négyzetméter körüli élettérben gondolkodhat,

míg a pesti lakótelepeken 5 négyzetméterrel tovább érhet a takaró.

Vidéken olcsóbban vehetünk lakást

Tágasabb otthont vehet magának az, aki vidéki lokációban gondolkodik. Házgyári lakásra mind a keleti, mind a nyugati országrészben bőségesen elegendő az ötvenmillió forintos összeg, hiszen az 543-569 ezer forintos átlagos árak akár egy közel 90 négyzetméteres lakás megvásárlását is lehetővé teszik. A használt téglaépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára a 2024 negyedik negyedéves adatok alapján a panelekénél alacsonyabb, 415-430 ezer Ft/m2 körül mozgott, így akár egy 116-120 négyzetméteres otthon vásárlását is lehetővé teszi a szakértők számításai szerint.