Üzemanyagár: esik az olajár, a magyarországi kereskedők az év legnagyobb árcsökkenését jelentették be

Az olajár csökkenéséhez többek között az amerikai gazdasággal kapcsolatos aggodalmak vezettek – írja a Világgazdaság. A kölcsönös vámok bevezetéséről szóló rendeletet április 2-án írta alá Donald Trump. A rendelet szerint az alapértelmezett minimális vámkulcs tíz százalék, de egészen valószínű, hogy minden ország esetében ennél magasabb vámot fognak bevezetni. A kérdés az, miként hat ez az üzemanyagár alakulására.

Csütörtöktől jelentősen csökken az üzemanyagár. Fotó: Kallus György

Az új amerikai vámok megállapításának alapja a két ország közötti kereskedelmi mérleg hiánya. A döntés komoly pánikot okozott a tőzsdéken világszerte – emelte ki a Világgazdaság. Az olajár csökkenésében szerepet játszik Oroszország, Irak, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Algéria, Kazahsztán és Omán múlt heti döntése is: felgyorsítják az olajkitermelés növelését. A döntés szerint májustól napi 411 ezer hordóval több olajat fognak kitermelni, pedig korábban ezt a növekedést három hónap alatt tervezték megvalósítani.

Csökken a hazai üzemanyagár?

Csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkenni. Ez várhatóan fokozatosan, a benzinkutak áraiban is megjelenik majd, melyet követően a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet. Most lehet majd észrevenni igazán a Brent olaj árának egy hét alatti több mint 17 százalékos árzuhanását – fogalmaz a Holtankoljak.hu.

Szerdán még az alábbi átlagárakon lehet tankolni: