– Több mint 4,6 millióan dolgoznak ma Magyarországon, így gyakorlatilag teljes a foglalkoztatottság – ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Czomba Sándor az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorának keddi adásában elmondta: a kormány minden társadalmi rétegben próbálja megszólítani az inaktívakat, hogy munkába állhassanak. Hozzátette, az elmúlt két hétben meglátogatott több, elsősorban járműipari céget, akik főként a mérnökök, a technikusok és a „kékgallérosok” területén számoltak be munkaerőhiányról.

Az államtitkár ismertette, az elmúlt év azonos időszakához képest idén 32 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak létszáma Magyarországon, ez a csökkenés feldolgozó- és az építőiparban a legszámottevőbb. Megjegyezte, ezt a hiányt az oktatásban és az egészségügyben tízezres nagyságrendben létrejövő új munkahelyek sem tudták kompenzálni.

Kiemelte, a demográfiai problémák is jelentős hatással vannak a munkaerőpiacra, az elmúlt év ugyanezen időszakához képest „a 15–74 éves korosztályban hatvanezerrel vagyunk kevesebben”. Ezen irányvonal alapján a következő években évente harminc-negyvenezer ember hiányzik majd a magyar munkaerőpiacról csak a demográfiai problémák miatt.

Czomba Sándor hangsúlyozta, nem véletlen, hogy a kormány a családok megsegítésére helyezi a hangsúlyt, hiszen ha ez a tendencia nem áll meg, a következő években Magyarország nagyon súlyos problémák elé fog nézni.

Hozzátette, az inaktívak esetében a legnagyobb feladat megtalálni őket, mert ők nincsenek bent a munkaügyi regiszterben, de nagyságrendileg ötven-hetvenezren lehetnek.

A politikus szerint a munkaerőpiac állandó mozgása miatt újfajta ismeretekre van szükség, ezek elsajátításában pedig segítséget nyújtanak egyebek mellett a nappali és a felnőttképzések is. A részmunkaidős foglalkoztatásról elmondta, az elmúlt években nőtt Magyarországon ez a forma, de nem a teljes munkaidős foglalkoztatás átalakításával, hanem új szereplők belépésével.

Az államtitkár a távirati iroda ismertetése szerint regionális különbségekről is beszélt, amelyekről azt mondta: teljesen más az észak-magyarországi, észak-alföldi régió munkaerőpiaci helyzete, és bár sokkal jobb, mint 15 éve, még mindig van ott teendő. Mint mondta, a legfontosabb információ, hogy végre sikerült a munkahelyeket oda vinni, ahol a sok munkás kéz a rendelkezésre áll.

Hozzátette, a magyarok mobilitása „tart a nullához”, ezt a kormánynak tudomásul kell venni és a munkahelyeket oda vinni ahol az a munkavállalóknak belátható időn belül megközelíthető.

Ismertette, mintegy háromszázezer olyan ember van még az országban, akik próbálnak munkához jutni, az ő megsegítésüket nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának.

Czomba Sándor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában is nyilatkozott, Ukrajna 2030-ig történő lehetséges uniós csatlakozásáról is beszélt. Szerinte az a fajta munkavállalói réteg, amely a csatlakozás esetén Ukrajnából érkezne, nem a hiányt töltené be, hanem magyarokat szorítana ki a munkahelyekről.

Hangsúlyozta, a magyar kormány határozott célja az, hogy amíg van magyar munkavállaló, addig őket segítsék. Hozzátette, ezt megtették és meg is fogják tenni az elkövetkező időszakban is.