Hatalmas átrendeződés előtt áll a magyar autópiac

A Használtautó.hu friss piaci elemzése szerint a hazai használtautó-piac egy évtizedes átrendeződés küszöbén áll. Miközben 2025-ben kiegyensúlyozottan működött a piac, 2026 elejére három egymást erősítő trend erősödött meg: az elektromos autók tömeges megjelenése a használt kínálatban, a kínai gyártók gyors térnyerése, és a Hormuzi-szoros válságának hatása az üzemanyagárakra. A következő két-három évet várhatóan nem a volumenek növekedése, hanem a piac szerkezetének átalakulása fogja meghatározni.

Fotó: Szabad Föld/Németh András Péter

Stabil alap, változó szerkezet a használt autóknál

A használtautó-piac 2025-ben kiegyensúlyozott képet mutatott: csaknem 700 ezer tulajdonosváltás történt, ami 2,8 százalékos növekedést jelentett, miközben a Használtautó.hu-n mért érdeklődések száma 4,95 millióra emelkedett (+2,7 százalék), és a kínálat volumene gyakorlatilag változatlan maradt.

Az átlagos vételár 5,13 millió forintra nőtt (+7,4 százalék), de ezzel párhuzamosan a kínálat minősége is javult: csökkent az átlagéletkor (12,93-ről 12,87 évre) és a futásteljesítmény is (179 300-ról 177 581 kilométerre). A piac lassan, de egyértelműen fiatalodik és magasabb értékű modellek irányába tolódik.

Az elektromos és hibrid modellek iránti érdeklődés együttesen több mint 123 ezerrel nőtt, gyakorlatilag lefedve a teljes piaci növekményt. Az elektromos modelleknél +44,5 százalék, a hibrideknél +20,8 százalék volt a bővülés, miközben a dízel iránti érdeklődés tovább csökkent (–2 százalék) és a benzines modellek iránti kereslet változatlan maradt (+1,7 százalék).

EV-cunami: a céges autók megérkeznek a használt piacra

A globális trend egyre jobban érezhető a hazai piacon is.

Az Egyesült Államokban 2026-ban több mint 300 ezer lízingből visszatérő elektromos autó jelenik meg a piacon ami egy év alatt 200 százalékos növekedést jelent.

Európában a vállalati flották elektrifikációja termeli ki a három–öt éves, alacsony futásteljesítményű ex-lease EV-ket, amelyek egyre nagyobb számban Kelet-Európa felé is áramlanak.

A Használtautó.hu adatai alapján ez a trend már Magyarországon is látható: 2026 februárjában az elektromos hirdetések száma 33,8 százalékkal nőtt éves alapon, az érdeklődés 20,9 százalékkal emelkedett.