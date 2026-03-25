Több milliárd forint érkezik: most a munkavállalók egészsége a tét

A Nemzetgazdasági Minisztérium gondozásában elindult a Ginop Plusz-3.2.6-25-2025-00001 „Munkáltatók egészségtudatosságának fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt, melyhez a vissza nem térítendő támogatást az Európai Szociális Alap+, valamint Magyarország költségvetése biztosítja a Széchenyi-terv plusz programban.

A cél a munkavállalók egészségének megőrzése

Magyarország kormánya a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációjában 2026 áprilisától 8,76 milliárd forintos európai uniós forrással új programot indít a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóinak egészségmegőrzésének támogatására.

A lebonyolításban az OFA Nonprofit Kft. vesz részt. A továbbadott támogatással megvalósuló projekt célja a magyar kkv-k versenyképességének növelése a munkavállalóik egészségmegőrzésén keresztül. A kkv-k egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatására pályázhatnak, ami segítséget nyújt a krónikus betegségek korai felismerésében, még tünetmentes stádiumban, amivel megelőzhető a súlyosabb állapotok kialakulása és a hosszú távú munkavégzés alóli kiesés. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a munkahelyi stressz szakszerű kezelésére és a mentális jóllétre, biztosítva a stabil, motivált és hatékony munkaerő megtartását a vállalkozásoknál.

A kkv-k országosan nyújthatnak be pályázatokat, a támogatási keret tervezetten 35 ezer munkavállaló vizsgálatának elvégzésére ad lehetőséget. A támogatás formája: százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. A kkv-k előleg igénylésére jogosultak.

A továbbadott támogatás keretösszege 6,5 milliárd forint, az egy főre jutó támogatás

összege:

orvosi vizsgálatra legfeljebb 170 ezer forint/fő,

foglalkoztatás-egészségügyi szakorvosi díjának támogatása 15 ezer forint/fő.

A projekt által támogatott orvosi vizsgálatok listáját a pályázati kiírás határozza meg, azokat bármelyik magyarországi egészségügyi szolgáltatótól meg lehet rendelni. A projektről bővebb információt a mvff.munka.hu, illetve az OFA Nonprofit Kft. oldalán olvashatnak.