GDP-előrejelzésOECDközel-keleti helyzet

Feszültségek árnyékában: így alakul az idei globális GDP-növekedési előrejelzés

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a közel-keleti konfliktus próbára teszi a globális gazdaság ellenálló képességét. A szervezet megerősítette az idei évre vonatkozó globális GDP-növekedési előrejelzését.

2026. 03. 26. 18:30
Forrás: Világgazdaság / Vémi Zoltán
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) csütörtökön megerősítette az idei évre vonatkozó globális GDP-növekedési előrejelzését, december után most is 2,9 százalékos növekedést vár. Az OECD a 2027-es globális GDP-növekedési előrejelzését minimálisan, 3,1 százalékról három százalékra csökkentette. A szervezet jelentése szerint a közel-keleti konfliktus próbára teszi a globális gazdaság ellenálló képességét. A globális gazdaság tavaly 3,3 százalékkal nőtt.

GDP-növekedési előrejelzés
GDP-növekedési előrejelzés: a G20-aknál idén is és jövőre is háromszázalékos lehet a bővülés.

Tavaly 1,4 százalékkal nőtt a GDP az euróövezetben

Az OECD a G20-országokban idén és jövőre egyaránt háromszázalékos gazdasági növekedést vár. A decemberi várakozáshoz képest az idei adat 0,1 százalékpontos emelést, a jövő évi 0,1 százalékpontos rontást jelent. Tavaly 3,3 százalékkal nőtt a G20-ak gazdasága. A G20 esetében az idei évre várt inflációt 1,2 százalékponttal négy százalékra, a jövő évit pedig 0,2 százalékponttal 2,7 százalékra módosította fölfelé az OECD. Tavaly 3,4 százalékos infláció volt az OECD-ben.

A párizsi székhelyű szervezet az amerikai GDP idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a korábban várt 1,7 százalékról két százalékra emelte, de a jövő évit 1,9 százalékról 1,7 százalékra csökkentette. Az Egyesült Államokban az átlagos infláció a tavalyi 2,6 százalék után az idén 4,2 százalék, jövőre pedig 1,6 százalék lesz. Decemberi becsléséhez képest az ideit 1,2 százalékponttal fölfelé, a jövő évit 0,7 százalékponttal lefelé módosította a nemzetközi szervezet.

Az euróövezet idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzést 0,8 százalékra csökkentették a jelentés összeállítói a decemberben várt 1,2 százalékról, a jövő évre vonatkozót pedig 1,4 százalékról 1,2 százalékra rontották. Tavaly 1,4 százalékkal nőtt a GDP. Az euróövezetben az infláció várhatóan 2,6 százalék lesz a decemberben becsült 1,9 százalék helyett, 2,1 százalék lesz 2027-ben, a decemberben várt két százalék helyett.

Az OECD fenntartotta Kína GDP-növekedésére vonatkozó előrejelzését, az idei évre továbbra is 4,4 százalékos, jövőre pedig 4,3 százalékos gazdasági bővüléssel számol a tavalyi ötszázalékos növekedést követően. Miután tavaly 0,1 százalékkal csökkent az infláció Kínában, idén 1,3 százalékkal, jövőre 1,1 százalékkal nő. Az idei évit egy százalékponttal, a jövő évit 0,3 százalékponttal megemelték decemberhez viszonyítva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

