Kiderült, melyik régió nyerhet a közel-keleti háborún

A közel-keleti konfliktus néhány nap alatt látványos átrendeződést indított el a globális turizmusban, amely a konkrét keresési adatokban is megjelenik. Egy friss elemzés szerint a közel-keleti feszültség eszkalációja jelentős hatást gyakorol az Arab-öböl országaiba irányuló utazási szándékokra, az utazók gyorsan reagálnak a geopolitikai kockázatokra és tömegesen fordulnak a biztonságosabbnak tartott útirányok felé.

A közel-keleti harcok gyorsan kihatottak az utazási szándékokra / Fotó: FRIMU EUGEN

A Mabrian turisztikai elemzőcég több millió nemzetközi repülőjegy-keresés alapján vizsgálta a 2026. február 28. és március 14. közötti időszakot, vagyis közvetlenül a katonai műveletek megindulását követő heteket és a következő három hónapra vonatkozó utazási terveket. A kutatás kiterjedt a hat Öböl menti országra:

az Egyesült Arab Emírségekre,

Szaúd-Arábiára,

Katarra,

Ománra,

Bahreinre

és Kuvaitra,

valamint Spanyolországra,

Olaszországra,

Franciaországra,

Görögországra,

Marokkóra,

Törökországra

és Egyiptomra.

A kereslet kivonul a Közel-Keletről

A felmérés adatai azt mutatták: a vizsgált időszakban egyértelműen csökkent az érdeklődés a Perzsa-öböl országai iránt.

Az Egyesült Arab Emírségek esetében 1,6 százalékpontos visszaesés látható az egy évvel korábbi szinthez képest, de Katar, Kuvait és Bahrein is számottevő keresletcsökkenést szenved el.

Omán esetében a visszaesés mérsékeltebb, míg Szaúd-Arábia az egyetlen kivétel, ahol 0,2 százalékpontos növekedést mértek – részben a ramadán végéhez köthető szezonális hatások miatt. A számok arra utalnak, hogy az utazók már a keresési fázisban is tudatosan kerülik a konfliktushoz közeli térségeket, ami különösen gyors reakciónak számít a turizmusban, ahol a kereslet általában lassabban alkalmazkodik.

Az adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a keresletcsökkenés nemcsak a közvetlenül érintett országokat érinti. Az úgynevezett „közelségi kockázat” miatt több, a térséghez földrajzilag közelebb eső desztináció is veszít vonzerejéből. Törökország például a harmadik legnagyobb keresleti részesedéssel rendelkezik a vizsgált piacon, 2,61 százalékkal, ugyanakkor ez 0,46 százalékpontos visszaesést jelent éves alapon, ami a legnagyobb csökkenések közé tartozik.