Kiderült, melyik régió nyerhet a közel-keleti háborún

A közel-keleti konfliktus néhány nap alatt látványos átrendeződést indított el a globális turizmusban, amely a konkrét keresési adatokban is megjelenik. Egy friss elemzés szerint a közel-keleti feszültség eszkalációja jelentős hatást gyakorol az Arab-öböl országaiba irányuló utazási szándékokra, az utazók gyorsan reagálnak a geopolitikai kockázatokra és tömegesen fordulnak a biztonságosabbnak tartott útirányok felé.
A Mabrian turisztikai elemzőcég több millió nemzetközi repülőjegy-keresés alapján vizsgálta a 2026. február 28. és március 14. közötti időszakot, vagyis közvetlenül a katonai műveletek megindulását követő heteket és a következő három hónapra vonatkozó utazási terveket. A kutatás kiterjedt a hat Öböl menti országra:
- az Egyesült Arab Emírségekre,
- Szaúd-Arábiára,
- Katarra,
- Ománra,
- Bahreinre
- és Kuvaitra,
- valamint Spanyolországra,
- Olaszországra,
- Franciaországra,
- Görögországra,
- Marokkóra,
- Törökországra
- és Egyiptomra.
A kereslet kivonul a Közel-Keletről
A felmérés adatai azt mutatták: a vizsgált időszakban egyértelműen csökkent az érdeklődés a Perzsa-öböl országai iránt.
Az Egyesült Arab Emírségek esetében 1,6 százalékpontos visszaesés látható az egy évvel korábbi szinthez képest, de Katar, Kuvait és Bahrein is számottevő keresletcsökkenést szenved el.
Omán esetében a visszaesés mérsékeltebb, míg Szaúd-Arábia az egyetlen kivétel, ahol 0,2 százalékpontos növekedést mértek – részben a ramadán végéhez köthető szezonális hatások miatt. A számok arra utalnak, hogy az utazók már a keresési fázisban is tudatosan kerülik a konfliktushoz közeli térségeket, ami különösen gyors reakciónak számít a turizmusban, ahol a kereslet általában lassabban alkalmazkodik.
Az adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a keresletcsökkenés nemcsak a közvetlenül érintett országokat érinti. Az úgynevezett „közelségi kockázat” miatt több, a térséghez földrajzilag közelebb eső desztináció is veszít vonzerejéből. Törökország például a harmadik legnagyobb keresleti részesedéssel rendelkezik a vizsgált piacon, 2,61 százalékkal, ugyanakkor ez 0,46 százalékpontos visszaesést jelent éves alapon, ami a legnagyobb csökkenések közé tartozik.
