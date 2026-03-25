Rezsistop kedvezmény - Ha nem látja, ne ijedjen meg

Már több százezer gázszámlát küldött ki az MVM, amelyek tartalmazzák a januári rezsistopkedvezményt, az energiaszolgáltató pedig április végéig folyamatosan biztosítja, hogy minden földgázfelhasználó megkapja a kedvezményt. A rezsistop támogatás a számlarészletező egy külön sorában jelenik meg, a teljes elszámolás a diktálások ütemezésétől függ.

Magyar Nemzet
2026. 03. 25. 14:54
Fotó: Nemeth Andras Peter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint 800 ezer olyan gázszámlát küldött már ki az MVM, amely tartalmazza a januári rezsistopban biztosított mennyiségi kedvezményt. A közlemény szerint a számlázási rendszer átalakításán az elmúlt időszakban kiemelt erőforrásokkal dolgozott az MVM, hogy a kedvezmény pontosan és átláthatóan jelenjen meg az ügyfelek számára a számlákon.

Rezsistop kedvezmény
Rezsistopkedvezmény

A rezsistopkedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg

A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán, a számlarészletezőben, a „Támogatás, túlfizetés” soron található.

Az MVM ismertette: néhány napja folyamatosan érkeznek ügyfeleihez a diktáláson alapuló földgáz elszámolószámlák. Több százezer e-számlás felhasználó már a hétvégén megkapta a rezsistopkedvezményt is tartalmazó gázszámláját, hétfőtől pedig a papírszámlás ügyfelek is százezres nagyságrendben kapják kézhez azokat. Az MVM tervezetten március végéig minden földgázfelhasználónak állít ki számlát.

A kedvezmény nem minden esetben egy számlán jelenik meg. Ha az ügyfél korábban kapott számlát a januári diktálása után, akkor a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény. Ha a januári diktálás a hónap második felében érkezett, most csak a diktálásig eltelt időszakról küld számlát a társaság.

Ez utóbbi számlákban még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, tehát nem a teljes hónapra tudja érvényesíteni a kedvezményt az MVM. Január további napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás szerint készülő számlában szerepel majd hamarosan – jelezte az energiaszolgáltató.

Az elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldik

Az MVM arra is felhívta a figyelmet, hogy elmaradt gázszámlákat nem egyszerre küldi ügyfeleinek. Márciusban a megszokott rend szerint egy gázszámla érkezik, legalább 8 napos fizetési határidővel. Azok számára, akiknek nehézséget okoz a számla kifizetése, továbbra is biztosított a részletfizetés lehetősége.

Aki a rezsistopkedvezményt az áramszámlában szeretné érvényesíteni, annak erről legkésőbb április 30-ig kell nyilatkozatot tennie. A villamos energia mennyiségi kedvezmény a nyilatkozatok feldolgozását követően lesz látható, de leghamarabb április első felétől jelenik meg a számlákban a „Támogatás” soron azoknál az ügyfeleknél, akik már nyújtottak be érvényes nyilatkozatot, és annak feldolgozása is megtörtént – írta az MVM.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.