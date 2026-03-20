Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

Magyarország ismét világelső lett egy fontos területen

Nagy bejelentést tett Lantos Csaba Miskolcon. Magyarország világelsővé vált abban, hogy a megtermelt villamos energián belül mekkora arányt képvisel a napenergia.

2026. 03. 20. 14:31
Napelem Fotó: Németh András Péter
Magyarország világelső lett – jelentette ki az energiaügyi miniszter pénteken Miskolcon, az MVM-csoport új alállomásának átadásán. Lantos Csaba elmondta, míg 2010-ben mindössze háromszáz háztartási méretű kiserőmű működött az országban 1,4 megawatt teljesítménnyel, addig ma már közel háromszázezer ilyen rendszer üzemel, mintegy 8500 megawatt kapacitással. A napelemek részaránya a hazai áramtermelésben megközelíti a 29 százalékot, amellyel Magyarország megelőzi többek között Chilét és Görögországot is – fűzte hozzá.

Világelsők lettünk
Világelsők lettünk. Forrás: MTI

A világelső helyezés új kihívásokat jelent

A tárcavezető kiemelte, hogy ez a gyors növekedés új kihívásokat jelent az energiahálózat számára, ezért az alállomások fejlesztése elengedhetetlen. Úgy fogalmazott, az ilyen beruházások biztosítják azt, hogy a megtermelt zöldenergia megfelelő minőségben és biztonságosan jusson el a fogyasztókhoz.

 

Fontos a stabil ellátás fenntartása

A miniszter a nemzetközi helyzet kapcsán jelezte, a közel-keleti feszültségek és az energiapiaci bizonytalanságok miatt különösen fontos a stabil ellátás fenntartása. Hozzátette, a hálózatfejlesztéseket a jövőben is folytatják, szükség esetén uniós források nélkül is.

A tárcavezető rámutatott, hogy az energiaellátás biztonsága egyre inkább felértékelődik a nemzetközi környezet bizonytalanságai közepette. Mint mondta, a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a világpiaci folyamatokat, különös tekintettel az olaj- és gázárak alakulására, valamint az árfolyamváltozásokra.

Azt mondta, a közelmúltban kialakult geopolitikai feszültségek jelentős hatással vannak az energiahordozók piacára, és ilyenkor gyors és határozott intézkedésekre van szükség. Emlékeztetett, hogy a kormány korábban felszabadította a stratégiai készletek egy részét, biztosítva ezzel a folyamatos ellátást.

Lantos Csaba kiemelte, az energiarendszer átalakulása, az elektrifikáció és a megújuló források térnyerése hosszú távon is meghatározó marad, de a fosszilis energiahordozók még évekig fontos szerepet töltenek be.

A beruházás költsége 2,7 milliárd forint, ami uniós, kormányzati és vállalati források bevonásával valósult meg

Lantos Csaba az átadóünnepséget követően a városházán egyeztetett Miskolc vezetőivel. Az ezt követő sajtótájékoztatón a miniszter elmondta, mintegy tízmilliárd forintban hajtanak végre energetikai fejlesztéseket Miskolcon.

Ennek részeként megújul a borsodi vármegyeszékhely távfűtési rendszere, ami a csövek részbeni cseréjén és szigetelésén túl a ma nem összefüggő rendszer összekapcsolását jelenti. Ennek részeként a belvárosi és az avasi hőkörzethez új vezetékekkel a bulgárföldi és a diósgyőri városrészt is hozzákapcsolják.

A miniszter kiemelte, a beruházással Miskolc – a főváros után – az egyik legnagyobb távhőrendszerrel rendelkezik majd az országban. Hozzátette, a fejlesztés egyedülállóságát az adja, hogy az új rendszer nagyrészt geotermikus energiával működik majd. Emellett a megyei kórházban is energetikai fejlesztéseket hajtanak végre 6,7 milliárd forint értékben. Bővítik a miskolctapolcai barlangfürdő villamosenergia-kapacitását is, valamint a már meglévő és a nyár folyamán érkező, összesen 12 elektromos busz mellé további két darab hidrogénüzemű járművet is forgalomba állítanak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

