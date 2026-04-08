Már igényelhetik a kedvezményes kölcsönt és a vissza nem térítendő támogatást a cukrászdák – ezek a feltételek

A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként mostantól a cukrászdák számára is elérhetővé vált a hitelt támogatással kombináló finanszírozás. Az 5+5-ös pénzügyi konstrukció keretében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) ötmillió forint összegű Start hitele mellé ötmillió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak a Kisfaludy-programnak köszönhetően az éttermek után a cukrászdák üzemeltetői is.

A magyar cukrászat több évszázados hagyományokra épül: a monarchia eleganciája, a magyar konyha egyedi karaktere egyaránt megjelenik benne. Cukrászdából jelenleg háromezernél is több működik hazánkban, és ezzel nemcsak a hazai vendéglátás, hanem a mindennapok, az ünnepek, családi és közösségi alkalmak nélkülözhetetlen szereplői is – számolt be közös közleményében a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont és Kisfaludy-program.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) adatot szolgáltató cukrászüzletek bevétele az elmúlt évben megközelítette a 127 milliárd forintot, ami szintén jól mutatja gazdasági jelentőségüket

– hangsúlyozzák.

Így néz ki az 5+5-ös konstrukció

A vendéglátás a turizmus „lelke”, ezért a kormány célzott programokkal ösztönzi a stratégiai szektor fejlődését. Így az év elején bejelentett 5+1 pontból álló akcióterv részeként március 23-tól az éttermek, most szerdától pedig a cukrászdáknak is elérhető az új, kombinált finanszírozási lehetőség.

Április 8‑tól tehát az ötmillió forint összegű KTH Start kölcsönük mellé az 5+5 pénzügyi konstrukció keretében a cukrászdák üzemeltetői is pályázhatnak a további ötmillió forintos vissza nem térítendő támogatásra

– jelezték.

Az így elérhető tízmillió forintos forrás jelentős segítség versenyképességük erősítéséhez, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója március végén jelezte: jelenleg minden harmadik igénylés a január vége óta elérhető 2=3-as promócióban érkezik a KTH-hoz, ami szerinte jól mutatja a hibrid finanszírozás iránti erős érdeklődést.