Paradox brüsszeli stratégia: adózz többet, így leszel versenyképes

Az Európai Bizottság tavaly több olyan adópolitikai reformötlettel is előállt, amelyek túlmutatnak a tagállami adórendszerek összehangolásán és önkényesen bővítenék az európai intézmények hatáskörét a tagállamok szuverenitásának kárára. A következő hétéves uniós költségvetés bevételeinek biztosításához az európai vállalatok árbevételét adóztatná és a dohánytermékek jövedéki adóját is megemelné az Ursula von der Leyen által vezetett intézmény – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

Az új uniós költségvetésben több forrást biztosítanának Von der Leyenék az európai cégek versenyképességének növelésére, de az ehhez szükséges bevételt paradox módon részben épp egy új vállalati adó bevezetésével szereznék meg/Fotó: AFP

Új vállalati árbevétel-adó (CORE)

Az Európai Bizottság tavalyi adóügyi javaslatai közül az egyik legvitatottabb az volt, hogy az EU külön adót vessen ki az összes olyan európai vállalatra, amelynek az éves árbevétele meghaladja a 100 millió eurót. Az új adó a bizottsági javaslat szerint független lenne az érintett vállalatok nyereségességétől és európai szintű hozzájárulásként működne minden jelentős árbevételt elérő vállalat esetén. Az adóbevétel nem a tagállamokhoz, hanem közvetlenül az EU közös költségvetésébe folyna be, a tervezet szerint évente körülbelül 6,8 milliárd euró értékben.

Az új adó kétségtelenül növelné az EU politikai autonómiáját a saját bevételek növelése révén és mérsékelné az uniós költségvetés függését a tagállami hozzájárulásoktól. A javaslat kritikusai szerint viszont az új adó paradox módon éppen azoknak a közepes méretű cégeknek jelentene extra terhet és rontaná a versenyképességét, amelyeket az EU deklaráltan erősíteni kíván. Hiszen az Európai Unió egyes számú gazdaságpolitikai prioritása a tervezés alatt lévő, 2028-2034-es költségvetési ciklusban az Egyesült Államokkal és Kínával szemben évtizedek alatt kialakult versenyképességi hátrány ledolgozása.

A javaslat erős politikai ellenállásba ütközött. Több vezető tagállam – köztük például Németország és Hollandia – határozottan ellenezte az ötletet, kiemelve, hogy az EU-nak nincs jogalapja a közvetlen adóztatásra. Az európai parlamenti vitákban a javaslat kritikusai a legélesebben azt bírálták, hogy az új adó ellentétes lenne az innováció és a vállalati növekedés kívánatos ösztönzésével. Ezért a javaslat megvalósítása egyelőre kétséges, de az, hogy az Európai Bizottság ilyen adópolitikai lehetőséget egyáltalán felvet, azt mutatja, hogy erősen törekszik a közvetlen fiskális eszközeinek, a pénzügyi mozgásterének a bővítésére.