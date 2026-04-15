Csütörtöktől változnak az üzemanyagárak

Jelentős árcsökkenés jöhet a hazai benzinkutakon: csütörtökön mérséklődnek a nagykereskedelmi árak – számolt be a Világgazdaság. A benzin bruttó 8 forinttal, míg a gázolaj akár 24 forinttal kerülhet kevesebbe, ami különösen a dízelautósok számára jelenthet érezhető könnyebbséget.

A benzin bruttó 8 forinttal kerülhet kevesebbe/Fotó: Szilágyi Anna / MTI/EPA

A védett ár továbbra is érvényben van a 95-ös benzin esetében

A szerdai adatok alapján a piaci átlagárak még magas szinten állnak:

a 95-ös benzin literje 686 forintba,

a gázolajé 772 forintba kerül.

A bejelentett változás azonban gyorsan megjelenhet a kutakon, így a következő napokban már alacsonyabb árakkal találkozhatnak az autósok.

A védett ár továbbra is érvényben van a 95-ös benzin esetében, amelynek literenkénti ára 595 forint. Ez jóval kedvezőbb a piaci árnál, és továbbra is fontos szerepet játszik az árak alakulásában.

A Holtankoljak.hu szerint a mostani csökkenés hátterében a nemzetközi olajpiaci folyamatok és a forint árfolyamának alakulása állhat, a tendencia pedig rövid távon is hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette az úgynevezett védett üzemanyagárakat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje az autósokra nehezedő terheket és kiszámíthatóbbá tegye a tankolás költségeit.

A szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak:

a 95-ös benzin legfeljebb 595 forintba,

a gázolaj pedig maximum 615 forintba kerül literenként.

Fontos azonban, hogy a kutakon feltüntetett árak elsőre megtévesztők lehetnek.

A benzinkutakon ugyanis a kútoszlopok kijelzőin továbbra is a piaci árak láthatók, míg a totemoszlopokon a védett árakat jelenítik meg. A kedvezményt a fizetéskor, a jogosultság igazolása után érvényesítik, így a végösszeg már a csökkentett árat tükrözi.

A Holtankoljak közlése szerint adatbázisukban továbbra is a kutak aktuális piaci árait tüntetik fel, miközben a védett árakról külön, a kezdőlapon tájékoztatnak. Hozzátették: a jogszabály bevezetése miatt átmeneti időre van szükség, amíg minden töltőállomásnál egységesen frissülnek az árak, ezért az autósok türelmét kérik.