Hatalmas volt az érdeklődés, most több régióban leállítják a felújítási támogatást, Budapesten is

Meglepetés érheti azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még csak most tervezgették otthonuk energetikai korszerűsítését állami segítséggel. A Széchenyi-terv plusz keretében futó Otthonfelújítási program lakossági energiahatékonysági beruházásokat támogató felhívásait ugyanis az ország jelentős részén, beleértve a fővárost és a dunántúli régiók többségét is, napokon belül felfüggesztik. Az ingatlanfelújítás előtt álló igénylőknek most az idővel kell versenyt futniuk.

Schweickhardt Gyula
2026. 04. 15. 9:29
A hazai lakásállomány energetikai korszerűsítése az elmúlt évek egyik legfontosabb kormányzati és klímavédelmi célkitűzésévé vált. Ezt a folyamatot hivatottak felgyorsítani a Széchenyi-terv plusz keretében meghirdetett, „Otthonfelújítási program lakossági energiahatékonysági beruházások megvalósításához” elnevezésű, a KEHOP Plusz keretében futó ingatlanfelújítási, támogatási felhívások. A program iránti érdeklődés azonban olyannyira felülmúlta a várakozásokat a gazdaságilag fejlettebb térségekben, hogy a hatóságok kénytelenek voltak meghúzni a vészféket.

Vidéken változatlanul megy tovább, Budapesten viszont nemsokára leáll az ingatlan felújítások célzott támogatása.
Utolós lehetőség az ingatlanfelújításra

A legfrissebb hivatalos közlemények értelmében a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége Budapest teljes közigazgatási területén (KEHOP Plusz-4.1.8-24 kódszámú felhívás), valamint az úgynevezett nem hátrányos helyzetű (NHH) régiókban (KEHOP Plusz-4.1.7-24 kódszámú felhívás) hamarosan felfüggesztésre kerül.

A felfüggesztés nem az egész országot, hanem a gazdaságilag erősebb térségeket érinti. A főváros mellett a korlátozás kiterjed a Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúli régió területére is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében található ingatlanok tulajdonosai számára rendkívül szűk időablak maradt a cselekvésre.

Az intézkedést a vonatkozó kormányrendelet (256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 93. §) szabályozza, amely kimondja, hogy a rendelkezésre álló források kimerülése vagy annak közelsége esetén a rendszer lezárható. A felfüggesztésről szóló értesítések 2026. április 14-én jelentek meg, a jogszabályok értelmében pedig a közzétételtől számított harmadik napot követően lép életbe a korlátozás.

Minden óra számít

A hivatalos tájékoztatás szerint a támogatási kérelmek befogadása mind Budapesten, mind a felsorolt vármegyékben 2026. április 17-én, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózatok aznapi nyitvatartási idejének végéig lehetséges. Aki ezen a napon zárásig nem adja le hiánytalanul a szükséges dokumentációt, az a jelenlegi kiírás keretében már nem juthat hozzá az otthonok korszerűsítését segítő forrásokhoz ezekben a régiókban. Az érintett területek lakosainak tehát most a gyorsaság és a pontos adminisztráció a legfontosabb fegyverük.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

