Rekordot döntött a magyar műanyagipar - kulcsszerepben az Ongropack

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Ongropack Kft. beruházásának átadásán arról tájékoztatott, hogy a műanyag termékek előállításával foglalkozó, hazai tulajdonú cég hárommilliárd forint értékű kapacitásbővítést hajtott végre a településen, amihez a kormányzat 1,2 milliárd forint támogatást nyújtott, így biztosítva be háromszáz ember munkahelyét.

Műanyag termékek előállítása/Fotó: MTI

A magyar műanyagipar termelési értéke rekordot döntött

Beszédében tudatta, hogy az egyetlen jelentősebb közép-európai PVC-lemezgyártónak számító vállalat 93 százalékos exporthányaddal dolgozik, és beszállítóinak döntő többsége is magyar, így ez a beruházás önmagán túlmutató jelentőséggel bír.

Majd kifejtette, hogy a magyar műanyagipar termelési értéke tavaly egy újabb rekordot döntött, elérve a 3000 milliárd forintot, ami nem sikerült volna az Ongropack Kft. nélkül.

Arra is kitért, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye ipari termelése az elmúlt tíz évben mintegy duplájára nőtt, tavaly immár meghaladva az évi 4200 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség bő 30 százalékkal csökkent. S ebben szavai szerint annak is szerepe volt, hogy ez idő alatt a Miskolc környéki választókerületben 59 beruházás valósult meg állami támogatással, 500 milliárd forintnyi összértékben, megóvva több mint húszezer munkahelyet.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot is, amely kíséri az új világrend kialakulását, és aláhúzta, hogy Magyarország eközben jelentős gazdasági bravúrokat hajtott végre.

Arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi háborús helyzetben könnyen Európa húzhatja a legrövidebbet, ez pedig kijelöli a magyar kormány legfőbb feladatát is:

ki kell maradni minden háborúból

és meg kell óvni az országot ezen konfliktusok negatív hatásaitól, különös tekintettel az energiaellátás terén.

A gazdasági bravúrokat meg kell tudni védeni

"Az elmúlt években elért fantasztikus gazdasági bravúrokat meg kell tudni védeni. Meg kell tudni védeni azt, hogy egymillió új munkahely van a magyar gazdaságban, meg kell tudni védeni azt, hogy az elmúlt négy esztendő a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából, és meg kell tudni védeni azt, hogy a magyar gazdaság dimenzióváltása egy magas, prémium szintre való emelkedése nagy lépésekkel megindult" - sorolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.