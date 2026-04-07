Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Rezsistop és rezsicsökkentés – kormányzati hullámtörők, amik komoly védelmet jelentenek az ársokkok ellen

Az MVM áprilisban küldi ki a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlákat. Az MVM ügyfelei saját szemükkel bizonyosodhatnak meg, hogy mennyivel kellett volna többet fizetniük, ha a kormányzat nem avatkozik be. Ám azokban az országokban, ahol kizárólag a piac határozza meg a közüzemi szolgáltatások díját, a fogyasztók drasztikusan és folyamatosan emelkedő rezsidíjakkal kénytelenek szembesülni az utóbbi években, ami a társadalom egy jelentős részét elszegényedéssel fenyegetheti már az egészen közeli jövőben is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 16:00
Fotó: Nemeth Andras Peter
Megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már nyilatkoztak, hogy a rezsistopot villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Az MVM-hez eddig 475 ezer nyilatkozat érkezett be, amelyek feldolgozása folyamatosan zajlik. Április második hetétől folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, a kedvezményt az áramszámlákon a „Támogatás” soron kell keresni, a számla harmadik oldalán, a számlarészletezőben – közölte kedden az MVM

A rezsistop villamos energiára az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe – emeli ki közleményében az MVM
Az MVM-hez 475 ezer nyilatkozat érkezett be eddig

A közlemény szerint megkezdődött a kedvezményt tartalmazó villanyszámlák kiküldése azoknak az ügyfeleknek, akik már korábban érvényesen nyilatkoztak arról, hogy a rezsistopot a villamosenergia-fogyasztásukban kérik érvényesíteni. Az MVM-hez eddig 475 ezer nyilatkozat érkezett be, feldolgozásuk folyamatosan zajlik. Az MVM közleményében felidézte: a rezsistop villamos energiára az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, különösen akkor, ha a felhasználó nem földgázzal fűt, vagy a kedvezményt inkább áramfogyasztásában kéri érvényesíteni.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe – hívták fel a figyelmet.

Az áramszámlában érvényesítési igényéről nyilatkozni 2026. április 30-ai határidővel, kizárólag 

  • az MVM által biztosított űrlapon lehet az MVM Next online ügyfélszolgálatán, 
  • személyre szabottan, az MVM Next mobilalkalmazásban, 
  • szintén személyre szabottan, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, 
  • valamint e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon lehet

– ismertették. Az online felületeken történő bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető. Ebben az esetben nincs szükség külön beküldésre, a feldolgozás ideje is rövidebb. Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza – tájékoztatott az MVM.

Árkorlátozó beavatkozások nélkül védtelenek a fogyasztók – a lakosság egy jelentős része elszegényedhet egy geopolitikai krízis nyomán

A januári rendkívüli hidegre való tekintettel bevezetett rezsistop mellett Magyarországon  ‒ immár 13 éve ‒ érvényben van a rezsicsökkentés is, amely kedvezményes díjszabást jelent a hazai lakossági felhasználók gáz-, villany- és távhőfogyasztására, valamint a szemétszállításra. Ahogy az a Hormuzi-szoros és a Barátság kőolajvezeték blokádja után bebizonyosodott, a kormányzati árkorlátozások jelentős védelmet nyújtanak a magyar lakosságnak a geopolitikai válságokkal járó ellátási krízisek idején előálló ársokkokkal szemben is.

Az Európai Unióban az Oroszországot sújtó szankciók hatására egyébként is emelkedő pályára álltak az energiaárak, így az elmúlt években a legtöbb tagállam lakossága számára egyre komolyabb tehertételt jelent a közüzemi számlák fizetése. 

A geopolitikai turbulenciák következtében az elmúlt időszakban azokban az országokban, ahol csak és kizárólag a piaci szereplőkön múlik a díjszabás, drasztikus áremelkedést voltak kénytelenek elszenvedni a fogyasztók. 

Romániában például 2026 elején több mint hatvan százalékkal emelkedett az elektromos áram fogyasztói ára. Hollandiában az iráni háború kirobbanását követően szinte az egyik napról a másikra emelkedett több mint harmadával a lakossági gáz ára. Németországban pedig a 2021–22-es tél hozott több mint 40 százalékos áremelkedést a gáz tekintetében, ám ott azóta is folyamatosan emelkedő tendenciát mutatnak a lakossági közüzemi díjak. Mindez nem csoda, hiszen „kormányzati hullámtörők” nélkül egy az egyben szabadulnak rá az áremelkedések a végfelhasználókra akkor is, ha éppen az egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalat zárják el, de akkor is, ha például az adott ország gáztartalékai csökkennek a kritikus szint alá, ahogyan az több nyugat-európai tagállamban nemrég meg is történt. 

A Tisza rég eldöntötte: ki akarják végezni a rezsicsökkentést

Nemrégiben Holoda Attila Tisza sziget-alapító fogalmazott úgy, hogy azonnal meg kellett volna szüntetni azt a fajta rezsicsökkentést, ami jelenleg van, illetve ő a kezdetektől ellenezte a kormányzati beavatkozást ebben a formában. Mindez egybevág azzal, amit a Tisza Párt kommunikál a rezsicsökkentés kapcsán. Magyar Péter humbugnak nevezete az intézkedést, míg a párt képvsielői úton-útfélen igyekeznek bagatelizálni vagy épp rossz fényben feltüntetni a kormányzati árkorlátozásokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

